Por redes sociales se ha anunciado que Antauro Humala, quien purga condena en el penal de Ancon II por el ‘Andahuaylazo’, se dirigirá esta noche a sus seguidores para hablar de las elecciones 2021 y la pandemia del COVID-19.

El anuncio difundido, cuyo diseño incluye la imagen de Humala y el logo de UPP, indica: “Zoom en directo con Antauro UPP-Frente Patriótico”. Además, se precisa el código de usuario para ubicar la sesión de la teleconferencia y la contraseña para participar en ella.

“Este martes 18 de agosto, a horas: 07:00 p.m. nuestro líder Mayor Antauro Humala estará dirigiéndose a la población peruana para ofrecer un mensaje patriótico soberano para tocar los siguientes temas: pandemia COVID-19 y elecciones 2021″, se indica en el anuncio y agrega que el “enlace telefónico, realizado desde teléfono público del INPE instalado dentro del mismo penal, y en horario permitido, es absolutamente ceñido a ley”. Sin embargo, la plataforma Zoom solo se puede usar desde un aparato móvil o una computadora.

La abogada penalista Romy Chang explicó a Perú21 que las personas que se encuentran en prisión cumpliendo condena “tiene varios derechos restringidos. Por ejemplo, no pueden tener teléfonos celulares y mucho menos comunicarse con el exterior sin control alguno”.

“Quien aprueba las políticas internas y las reglas al interior del penal, es el director del mismo; y se entiende que cualquier actividad de esta naturaleza (conferencia de carácter político) debería de contar con su autorización”, aseveró.

Chang precisó que si se comprueba que tiene en su poder un celular y sin autorización del encargado del penal, podría incurrir en delito. Precisamente, el artículo artículo 368-D del Código Penal sanciona con una pena entre tres y ocho años de carcel este tipo de comportamientos.

Buscamos la respuesta del INPE sobre esta situación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo ningún pronunciamiento. No obstante, fuentes del mismo instituto dijeron que “ya tomaron acciones”. No es la primera vez que Humala, sentenciado a 19 años de cárcel por la muerte de cuatro policías, organiza eventos políticos desde la prisión.

