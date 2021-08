El etnocacerista Antauro Humala, sentenciado a 19 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’, no olvida la promesa que le hizo en campaña el presidente de la República, Pedro Castillo. El entonces candidato de Perú Libre prometió que, ni bien llegue al poder, iba a revisar el indulto para el díscolo exmilitar “por exceso de carcelería”.

Y cinco días antes de que Castillo asumiera formalmente el poder, Humala les enrostró eso a los magistrados de la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima que evalúan una apelación para dejarlo en libertad.

El etnocacerista les dijo que el máximo representante de la nación ya se había mostrado a favor de su excarcelación. Casi como una advertencia, mencionó que esto también tenía que ser tomado en cuenta por la sala.

“Es un hecho concreto que el máximo exponente del Estado considera que mi persona, lo que cometí en Andahuaylas, es digno de un perdón. Por consiguiente, creo que esto contribuye al criterio de consciencia de los señores jueces”, dijo Antauro Humala en la audiencia, en un audio obtenido por Perú21.

Antauro Humala usa promesa de indulto de Pedro Castillo buscando conseguir libertad condicional

Humala, condenado, entre otros delitos, por el homicidio de cuatro policías durante el levantamiento en 2005 en Andahuaylas, se mantiene recluido en el penal Ancón I. Debe cumplir su pena hasta enero de 2024.

Sin embargo, desde hace un tiempo busca por la vía judicial cambiar su condición y obtener su libertad condicional. La Tercera Sala Penal Liquidadora viene evaluando un recurso de apelación que busca concretar ese fin.

El 23 de julio se llevó a cabo la vista de la causa y Antauro Humala logró hacer uso de la palabra unos minutos para hacer su informe de hechos. Es allí cuando mencionó a los jueces la promesa presidencial pendiente. La decisión de los magistrados aún no es notificada.

A inicios de julio, el congresista Guido Bellido, ahora presidente del Consejo de Ministros, incidió en que Castillo “debería evaluar dar un indulto a Antauro Humala, porque eso ha sido un compromiso de la campaña presidencial”. Agregó que debería ser dentro del marco legal ya establecido.

POSTURA

La abogada Carmen Huidobro, defensa de Humala, no consideró que el etnocacerista haya “presionado a los jueces”, y que mencionar temas que “ya son de público conocimiento no me parece nada insólito”.

“Solamente le hace referencia a lo que ya ha dicho el señor (Castillo) y que todo el mundo ha escuchado por los medios”, afirmó a Perú21.

Consultada sobre si se pedirá a Castillo el indulto presidencial, respondió que primero están a la espera de lo que resuelva el juzgado. “Si sale negativo, veremos las gestiones legales a tomar”, dijo sin entrar en más detalles.

Eso sí, Huidobro insistió varias veces en que su patrocinado debería poder obtener la libertad condicional, pues ya cumplió las tres cuartas partes de la pena que le fue impuesta y que a eso debería sumarse el beneficio por la redención por trabajo o estudio. A su juicio, se cumplen todos los requisitos para esa figura.

No obstante, especialistas han indicado anteriormente que Humala no podría acceder a beneficios, pues también fue condenado por secuestro.

