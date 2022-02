Presidenta del Congreso considera “inviable” la posible excarcelación de Antauro Humala

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), consideró “inviable” la posible excarcelación del líder etnocacerista, Antauro Humala, quien cumple una condena por el ‘Andahuaylazo’.

Fue al ser consultada sobre la actitud del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, de ironizar ante los trascendidos de la posible remoción de la jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva.

“Ya no me sorprende nada de lo que viene del ministro Aníbal Torres. Todas las semanas hay una declaración fuera de lugar. Creo que él como hombre de derecho sabe que eso no se puede, es inviable. Espero que respete los tantos años de estudio y trayectoria que tiene y se comporte como un abogado”, refirió.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), consideró “inviable” la posible excarcelación del líder etnocacerista, Antauro Humala.

Como se recuerda, a su salida de Palacio de Gobierno, Torres Vásquez ironizó sobre la posible liberación Humala Tasso: “Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared y en ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar”.

Antauro Humala está condenado por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en 2005 en Andahuaylas (Apurímac), durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Se mantiene recluido en el penal Ancón I y debe cumplir su pena de 19 años de prisión hasta enero de 2024. Por este caso cumple prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado.

En octubre del 2021, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el representante de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú (Conan Perú), Enrique Bernal Solano, que buscaba la liberación de Humala Tasso.

VIDEO RECOMENDADO

Además, conozca la resolución judicial de protección a esposa de Premier, por violencia fisica. También, los indignantes posts de Héctor Valer en Facebook donde publica falsos desnudos de Verónika Mendoza. Y, el jefe del grupo Estado Islámico muere en una operación de EEUU en Siria.