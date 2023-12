A dos años de las elecciones generales de 2026, que decidirán si el futuro del país estará nuevamente en manos de personajes como el golpista Pedro Castillo, un estudio de Ipsos para Perú21 reveló que el 29% de peruanos considera que la reforma política más necesaria para fortalecer la democracia es que se aumenten los requisitos para postular a la presidencia de la República.

Tomando en cuenta este escenario, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó —en marzo de este año— el dictamen de un proyecto de ley que busca que los sentenciados por traición a la patria, terrorismo, apología al terrorismo, delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional y delitos contra la seguridad nacional estén impedidos de postular a cargos de elección popular. Incluso, este impedimento se aplicaría aun cuando las personas hayan obtenido una resolución judicial de rehabilitación por cumplimiento de la pena.

Pero, desde marzo, este dictamen se mantiene en vilo, cuando debería ser sometido a votación en el Pleno del Congreso cuanto antes.

“Sabemos que por ley no se pueden hacer modificaciones electorales un año antes de convocadas las elecciones. Pero esta es una reforma constitucional que amerita dos legislaturas, así que es mejor no dejar pasar mucho el tiempo, porque se puede correr el riesgo de que luego no se pueda aplicar (la norma) para las elecciones de 2026″, manifestó el parlamentario Alejandro Muñante, quien presentó el proyecto de ley a inicios de este año.

En entrevista con Perú21, el congresista de Renovación Popular sostuvo que su propuesta busca garantizar la legitimidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública de aquellos que deseen postular a la Presidencia, o aquellos que sean designados en cargos de confianza. En ese sentido, agregó que si bien la iniciativa legislativa ya tiene dictamen de la Comisión de Constitución, el texto no ha sido hasta ahora una prioridad en el Pleno del Parlamento.

“En principio, no debería haber ningún tipo de oposición, ya que se trata de hechos que ameritan el apoyo contundente del Congreso. Pero ya sabemos los matices ideológicos que existen, y seguramente no faltará uno que otro que se resista al proyecto”, dijo Muñante.

UN RIESGO PARA LA DEMOCRACIA

El proyecto de ley, de aprobarse, sería un candado para candidatos que purgaron condenas por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, entre otros. Desde el ‘Andahuaylazo’ —protagonizado por Antauro Humala y sus huestes etnocaceristas, que terminó con el asesinato de cuatro agentes de la Policía el 1 de enero de 2005— hemos visto postular al Congreso y a alcaldías a personas con las manos manchadas de sangre, y que pese a cumplir sus sentencias no se arrepintieron de lo que hicieron.

“Nosotros como democracia no podemos permitir que personas indeseables como Antauro Humala postulen a la Presidencia. Es una persona que tiene las manos manchadas con la sangre de cuatro policías. Yo creo que vamos a repetir lo de Pedro Castillo. Vamos a vivir en una incertidumbre. Nuestra democracia va a tambalear”, dijo el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote.

La semana pasa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar infundado un recurso legal (tacha) que impedía el registro de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) como partido político. Tras esta resolución, la inscripción podría concretarse en las próximas dos semanas, según lo aseguró el excongresista Rubén Ramos, secretario nacional de dicho partido.

“En este momento el JNE le está dando pase a personajes y organizaciones que van claramente contra los principios de la democracia”, expresó José Luis Gil, exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), quien aseguró que Antauro Humala era un candidato proclive a la violencia, al desorden y a la anarquía.

TENGA EN CUENTA

- Antauro Humala solo estuvo 17 años preso tras ser condenado por el asesinato de cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’.

- Pese a que fue puesto en libertad el año pasado gracias a beneficios penitenciarios, Antauro Humala dice no arrepentirse del ‘Andahuaylazo’.

- Los familiares de los policías asesinados aún no reciben la reparación civil que Humala debe pagar.