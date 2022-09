El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pide que el Ministerio Público tome las acciones que correspondan ante las declaraciones que hizo Antauro Humala al negar que haya cumplido con las manualidades y demás actividades consignadas en las planillas de trabajo y estudio.

A través de un comunicado publicado este viernes 9 de setiembre, el INPE se refirió así a las declaraciones que hizo el exreo al portal Infobae, donde cuestionó la veracidad de la información contenida en las planillas que se tomaron en cuenta para aprobar su redención de pena que permitió que salga en libertad tras 17 años y medio de prisión, en lugar de 19 de su sentencia.

“Las planillas de control educativo se encuentran firmadas por el ex interno y la suscriben, además, los funcionarios del área de educación, el coordinador de educación, el docente responsable y el director del establecimiento penitenciario”, aseguraron.

En esa línea, informan que la Procuraduría Pública del INPE comunicará los hechos ante el Ministerio Público “para iniciar las investigaciones que correspondan”.

Antauro Humala debería ser investigado por fiscalía, según INPE.

Antauro Humala negó haber realizado las manualidades de Hello Kitty y cursos de repostería que se consignaron en sus planillas y dijo que el trabajo que realizó durante su estadía en prisión fue escribir cuatro libros y dirigir un periódico.

“Que estos ineptos (INPE) hayan puesto sus normas, quizá no quieren mostrar que Antauro Humala escribe libros. No lo sé. El INPE ha dado una versión al Congreso y, seguramente, en el papel ha figurado así. Pero, en los hechos, esto es mi obra (muestra su libro). No hago cojudeces”, aseguró el etnocacerista que fue condenado por los crímenes cometidos en el ‘andahuaylazo’.

El INPE destacó que el pedido para acceder a la figura de redención de pena hecho por Antauro Humala toma en cuenta los estudios realizados durante su reclusión y que fueron consignados en las mencionadas planillas. Específicamente señalan que el ex reo firmó toda esta documentación.

