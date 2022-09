El exreo Antauro Humala ha puesto en aprietos al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al gobierno de Pedro Castillo tras reconocer que no realizó los trabajos manuales, de artes plásticas ni actividades de cocina que la entidad adscrita al Ministerio de Justicia consignó para sustentar la liberación del líder etnocacerista, que se concretó el sábado 20 de agosto, a través de una redención de pena.

“Yo escribí en prisión cuatro libros, pero, para el INPE, esto no es considerado trabajo (...) como esto no es trabajo y pedían que yo trabajara, hicieron esas cojudeces que se ven ahí (la planilla de actividades). Eso nunca lo he hecho, lo digo sinceramente, eso es problema del INPE”, declaró Humala al portal web Infobae.

La versión del asesino de policías se contradice con el informe que envió el INPE al Congreso en el que se detallan las habilidades que este supuestamente desarrolló mientras estuvo 17 años en prisión, condenado por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado.

En sesión de la Comisión de Justicia del 1 de setiembre, la legisladora fujimorista Patricia Juárez leyó el reporte en el que se indica que el autor del ‘Andahuaylazo’ realizó “proyectos de Hello Kitty con habilidad y destreza”; aprendió a preparar “platos fríos y criollos, dulces y chocolates navideños”; confeccionó tulipanes; y “aplica danzas folclóricas”.

De acuerdo con el INPE, el hermano del presidente Ollanta Humala –quien fue sentenciado a 19 años de cárcel– cumplió con esas tareas durante 3,667 días, por lo que le correspondió el cómputo de reducción de pena por 1 año y 7 meses.

Decisión puede anularse

La Defensoría del Pueblo pidió ayer al INPE que inicie una investigación para determinar si hubo alguna irregularidad en el proceso de excarcelación de Antauro Humala.

A través de un comunicado, indicó que, de confirmarse que el mayor del Ejército (r) no efectuó las actividades para ser favorecido con la redención de la pena, el ente penitenciario deberá evaluar la anulación de su decisión.

Planilla de control educativo del INPE registra firma y huella dactilar de de Antauro Humala.

En esa línea, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, Percy Castillo, comentó a este diario que es posible invalidar la resolución del INPE si se demuestran irregularidades.

“Cualquier entidad pública puede anular un acto administrativo, y la liberación de Antauro Humala lo es, si se establece que hubo un elemento falso o que no se ajusta a derecho”, expresó.

Castillo Torres agregó que la Fiscalía también debería intervenir desde la vía penal si se constata que Humala fue beneficiado ilegalmente.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que el sentenciado hizo esas declaraciones por cuestiones “machistas”.

“Es un tema que, como condición de exmiembro de las Fuerzas Armadas, le invade una posición machista de no querer reconocer que haya hecho este tipo de actividades”, expresó a la prensa.

Chero agregó que, por seguridad, no se han registrado videos ni fotos que muestren a Humala cumpliendo con las referidas labores, pero aclaró que solicitó al Ministerio Público intervenga para que “se demuestre que esta versión no tiene sentido y es absurda”.

Perú21 accedió a parte de las planillas de control educativo que elaboró el INPE a lo largo de los años para registrar los trabajos de los prisioneros, entre ellos los de Humala Tasso.

Se pudieron observar la firma y huella digital del entonces interno con las que acepta haber realizado actividades de “pintura de retrato artístico” en el penal Virgen de las Mercedes entre 2012 y 2013. Esta documentación es la que deberá evaluar la Fiscalía.

Lo que no puede pasarse por alto es que la liberación de Humala fue una promesa de campaña del mandatario Castillo. Contrariamente a otras propuestas, esta sí la cumplió ni bien pasó el primer año de gobierno.

Tenga en cuenta

Al salir de la cárcel, Antauro Humala señaló que no estaba arrepentido de los asesinatos de policías que perpetró en 2005, en Andahuaylas (Apurímac).

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas”, exclamó.