Antauro Humala: HOY audiencia sobre ilegalidad de su partido

Para Antauro Humala no existe la palabra ‘gay’; para el condenado por asesinato la palabra que mejor define a la comunidad LGTB es ‘maricón’. En una entrevista con Carlos Orozco en YouTube dijo que “la ideología de género es una reverenda estupidez. Es una imbecilidad. No lo admito yo como tema político, de agenda política. No admito con quién te acuestas, quién te gusta, si te gusta el p... o la v..., no lo admito como tema político”.