El congresista de Unión por el Perú (UPP), Posemoscrowte Chagua, calificó a Antauro Humala como un “traidor” del Partido Etnocacerista y aseguró que las bases de este movimiento político se ha desilusionado del dirigente que cumple 19 años de prisión por el caso ‘Andahuaylazo’.

“[¿Usted ha dicho que Antauro Humala es un traidor del Partido Etnocacerista?] Sí, porque Antauro no reconoce el trabajo de la dirigencia del partido, la militancia del etnocacerimo. No considera a las personas que trabajan, dirigentes leales del partido, gente consecuente que incluso han pasado por prisión. No los considera dentro de su gente de confianza”, declaró el legislador a Canal N.

El legislador de UPP puso como ejemplo Humala, actualmente recluido en el penal Ancón I tras la difusión de audios haciendo coordinaciones políticas a favor de la vacancia del presidente Martín Vizcarra, haya designado a dirigentes que son ajenos al partido, como Carlos Repetto y Carlos Armas.

“Han aparecido a última hora, solo con un afán netamente electoral [...] Que ponga elementos ajenos como (Jorge) Paredes Terry, que actualmente está en ese proyecto de Avanza País con Hernando de Soto. Que lo pusiera como vocero del etnocacerismo mostraba que no reconocía a sus propios cuadros como para asumir la vocería”, manifestó.

“Progresivamente, las bases del partido se han ido decepcionando cada vez más de Antauro Humala. Siempre ha tenido algunas decisiones extrañas y unilaterales, como no querer que el partido se inscriba ante la ONPE porque supuestamente no confía en nadie”, reclamó.

Chagua aseguró que no es parte de la alianza que conformó UPP, pero que seguirá siendo parte de la bancada mientras haya el “mínimo respeto” y proyectos en los que haya coincidencias.

“Lo que yo expreso es una posición del partido, de las bases. La bancada no es un reflejo del partido, es una bancada producto de una alianza de UPP que dio sus resultados y que Antauro pretende manipular y que manipula”, aseguró el congresista.

