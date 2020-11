La alianza entre Unión por el Perú (UPP), de José Vega, y el etnocacerismo, de Antauro Humala, está cada vez más resquebrajada y a punto de implosionar el partido. Ayer, Fredy Serna, primer vicepresidente de UPP, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pedido de nulidad del proceso de selección de listas de candidatos a la fórmula presidencial, elección de delegados y elección de candidatos al Congreso para las elecciones generales 2021.

Esto se debe a que hay una sola lista para los comicios internos de la organización política y han sido mínimos los cupos que han otorgado a las precandidaturas del grupo de Antauro. Además, según relata Serna en su solicitud, él quiso presentar su propia fórmula pero fue rechazada con el argumento de que él estaba expulsado del partido por una serie de líos internos. Lo cierto es que, según el Registro de Organizaciones Políticas, Serna continúa inscrito como militantes y primer vicepresidente de UPP.

El excongresista calificó el proceso como “actos irregulares, antidemocráticos, que carecen de transparencia”. Precisó que la “elección directa de los candidatos al Congreso y delegados ha generado malestar a la militancia de las diferentes regiones del país”.

Pedido de nulidad contra plancha de Unión por el Perú.

Los antauristas que sí han obtenido un puesto expectante en la lista por Lima son Ricardo Repetto (3), Carmen Huidobro (8) y José Pando (9); todos pertenecen al círculo más cercano de Humala.

Fórmula congresal para Lima en elecciones internas de UPP.

Como candidato presidencial irá José Vega; como primer vicepresidente va Daniel Barragán; y segunda vicepresidenta, Ina Andrade, esposa del reo. En el caso de Ricardo Belmont, quien era parte de la fórmula presidencial, pasó a ser cabeza de lista por Lima.

AL FINAL DE LA COLA

Según Gustavo Espinoza, excongresista por UPP, el órgano electoral que está a cargo de las internas está conformado solo por gente de José Vega.

“El comité electoral lo ha puesto UPP. Nosotros, los representantes de Antauro, no tenemos participación”, dijo.

Espinoza recordó que uno de los acuerdos de la alianza fue que el órgano sería mixto. “Yo soy un militante que he estado 22 años en este proyecto etnocacerista y no conozco a ninguno de los del comité”, reclamó.

El antaurista ha sido colocado en el número 5 de los 6 precandidatos por Lambayeque. “Me siento indignado porque no hay una consideración a los hombres que hemos sido leales a este proyecto; están maltratando a muchas personas”, protestó.

Un caso similar es el de Lucimar Alarcón, de Apurímac, quien purgó pena de cárcel por su participación en el ‘Andahuaylazo’ y actualmente está a cargo del Batallón Nacional de Mujeres Etnocaceristas. Si bien su nombre aparece en la fórmula parlamentaria, no tiene ningún número asignado. “Lamentamos que el entorno del mayor (Antauro) junto con el señor José Vega han hecho lo que les da la gana con la lista”, protestó Alarcón.

Ella fue la segunda candidata más votada en su región en las elecciones de 2020, pero no ocupó una curul por la cifra repartidora. “UPP no existe sin el etnocacerismo; solamente son un cascarón. Sin nosotros, UPP ya hubiera fenecido. Y el Frente Patriótico se ha vuelto otro cascarón porque el entorno del mayor lo ha aislado y no sabemos cuál es su situación”, sostuvo. “Como etnocaceristas estamos pidiendo que se rompa esta alianza ficticia para llenar los bolsillos de unos cuantos”, concluyó.

