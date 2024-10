Presidente del partido A.N.T.A.U.R.O.: “Antauro está conversando con Ollanta en secreto”

‘El Paiche’ habla claro sobre Antauro Humala.

¿Cuándo empieza la pugna interna?

En enero de este año. No teníamos ni un mes y ya quería asumir la presidencia del partido. Yo le dije “¿para qué la quieres si eres el candidato natural?”. Ser presidente implica una serie de labores administrativas, controles, viajar y participar. Quería el control absoluto. Nos amenazó. Dijo que si no convocaban a un congreso y lo nombraban presidente se iba a otro partido. Ya pensaba irse con Roberto Sánchez.

¿Por qué hacerlo si ya era el candidato?

El entorno familiar que tiene quiere convertir un proyecto nacional en un proyecto familiar, como Acuña. Ulises ya estaba hablando de ser candidato.

Isaac Humala ha escrito sobre el tema.

El papá se ha inscrito ahora último. Yo conversé con él la semana pasada. Me dijo que no sabía nada de lo que estaba haciendo su hijo. Me dijo que no sabía por qué su hijo tenía esas actitudes.

¿Y con Ollanta Humala?

Claro. Tenemos información de que Antauro está conversando con Ollanta en secreto. Porque todo el entorno, empresarios y candidatos, todos son de Ollanta. Nancy Obregón, Walter Acha. Yo en su momento no me daba cuenta. Medelius… (“También está el congresista ‘mataperro’ de Huancavelica”, agrega Augusto Peña Carvajal, militante de A.N.T.A.U.R.O., en referencia a Miró Ruiz Delgado …). Sí, sí, sí.

¿Cuándo dice que va a fusilar a Ollanta es finta?

¡Qué va a fusilar a su hermano! Ollanta está metido ahí. No se explica de otra manera. A Alexis lo hemos visto varias veces en las actividades del partido. No es algo ilegal, pero está conversando con Ollanta en forma secreta y eso no es dable. Hemos trabajado para un proyecto nacional. No puedo meter a mis familiares así nomás.

¿Nadine Heredia está?

No, no creo. Ya me hacen dudar de todo. Era un proyecto prácticamente militar. Vino Ollanta y se lo apropió, llegó a presidente y lo disolvió. Y luego entraron sus familiares, su hermana, su suegra, Nadine. Pero él fue más inteligente. Porque ahora hay la intención, pero aún no le hemos ganado a nadie.

Hace poco se le murió su bulldog francés.

Si te pones a analizar viene del colegio Franco Peruano. Su familia es acomodada y vive en un barrio acomodado, Monterrico. Si uno se pone a pensar por qué busca a Roberto Sánchez, es porque él es caviar, se siente caviar. Recien me doy cuenta. Por eso que nunca ha trabajado. Cuando estaba en el Ejército le enviaban dinero. Ganábamos US$ 100, yo he taxeado. Se está desnudando su verdadero cariz que es caviar. Tiene todas las actitudes de un caviar.

VIDEO RECOMENDADO