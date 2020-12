4/11

Comunicadora (Chiclayo) Nos enfrentábamos a una situación de mucha inestabilidad e incertidumbre. Manuel Merino no me representaba, se notaba que su gabinete era improvisado. ¿Qué confianza podía dar una gestión así? Me generó miedo lo que podía pasar, por ejemplo, con las universidades y con la economía, que ya venía afectada por la crisis sanitaria. Por eso, tras la renuncia de Merino me puse a llorar por el sacrificio que significó lograrlo.