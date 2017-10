La premier Mercedes Aráoz se reunirá este lunes con las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Nuevo Perú y Frente Amplio y así concluirá su ronda de diálogos políticos.

¿Cuál es el ánimo que llevarán esos bloques?. En diálogo con Perú21, los congresistas Yonhy Lescano (AP), Alberto Quintanilla (NP), César Villanueva (APP) y Wilbert Rozas (FA) coincidieron en demandar compromisos concretos y adelantaron parte de la agenda que plantearán a la jefa del gabinete. Además, señalaron que luego de su encuentro y de la exposición del 12 de octubre evaluarán su posición respecto al voto de confianza.



No descarta abstención o voto en contra

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) adelantó a Perú21 que espera que la jefa del gabinete se "reivindique" con los peruanos y anuncie un compromiso firme y concreto a favor de los más pobres.

El legislador indicó que si Mercedes Aráoz no muestra su "preocupación" podrían abstenerse o hasta votar en contra cuando se debata la cuestión de confianza al gabinete ministerial, prevista el próximo 12 de octubre.

"En realidad, el ánimo no es muy bueno porque hemos estado percibiendo que se ha hecho poco en beneficio de las grandes mayorías. En particular, no tengo mucha esperanza. Ella casi siempre ha estado jugando en contra de la población. Mañana (lunes) la escucharemos y decidiremos", exclamó.

Lescano afirmó que, por ejemplo, esperan que Mercedes Aráoz se comprometa a subir el sueldo mínimo, otorgar "pensiones dignas" y que el aeropuerto de Chinchero se construya, pero bajo la modalidad de obra pública. También, dijo que quisiera la remoción del titular de Indecopi.

"Mañana le pediremos que asuma compromisos concretos, sino este tipo de reuniones de diálogos con las fuerzas políticas será un saludo a la bandera", señaló.

Esperan posición "coherente"

Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Alberto Quintanilla, sostuvo, a Perú21, que espera una posición "coherente" a favor de los peruanos y acciones respecto a la lucha contra inseguridad ciudadana, los reclamos del magisterio, el aumento de salarios, la política económica, la reforma electoral y la descentralización.

"Nosotros tenemos profundas discrepancias, pero ellos han sido los elegidos para gobernar. Partimos que es un gesto democrático", exclamó.

Quintanilla advertió que podrían votar en contra de la confianza si el gobierno persiste en "su afán de cogobernar" con Fuerza Popular.

"Si escuchamos una posición coherente podremos votar a favor, pero si ignoran a los peruanos lo evaluaremos. (...) Confío en la vocación genuina de la premier. Parto de confianza en el resto de peruanos y no en prejuzgar", aseveró.



"No vemos nubes negras"

El vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, aseguró el ánimo constructivo con el que acudirán a la reunión con Mercedes Aráoz y consideeró que "no vemos nubes negras" respecto al voto de confianza.

"Nosotros estamos esperando que la ministra nos de su plan de trabajo, sus prioridades, queremos escucharla", declaró a Perú21.

Adelantó que la preocupación de APP radica en la economía, la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero y la situación de las comunidades nativas, así como los problemas en educación y salud.

"Vamos a ver como avanzamos durante las conversaciones de mañana y luego la escucharemos en la exposición ante el Congreso el 12 de octubre. Sino, sería un diálogo de sordos. Nuestra bancada nunca tuvo una posición anti. Encima de antipatías o simpatías se encuentra la gobernabilidad", enfatizó Villanueva.

Evaluarán su voto

A nombre del Frente Amplio, el congresista Wilbert Rozas señaló que la agenda de su bloque político con la primera ministra incluye la reactivación económica y la reconstrucción del país, que, según anotó, debería estar a cargo de las pequeñas y medianas empresas de las regiones y "no de las grandes compañías".

Otros puntos son, añadió, el medio ambiente, la salud y la educación.

"De esa conversación dependerá mucho nuestro voto de confianza. Sabemos que ya adelantaron su apoyo el Apra y Fuerza Popular, pero nosotros también tenemos que transmitir el sentir de nuestros electores. Y, aunque sea simbólicamente, podemos votar en contra o abstenernos", enfatizó.

Según dijo, el gabinete es "más de lo mismo". "Que dejen de gobernar en función de los empresarios amigos y abran que reconstrucción a la pequeña y media empresa", aseveró.