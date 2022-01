El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo que ya no se pronunciará sobre la designación del procurador general, Daniel Soria, al indicar que el caso ha sido remitido a la Contraloría para que determine si se cumplió o no con los requisitos que requiere su cargo.

“Yo ya no tengo nada que ver con ese asunto. Que se esté politizando tiene otros objetivos y otras finalidades que todos conocemos. Con relación al señor Soria no tengo nada más que decir. En síntesis, nunca he dicho que lo voy a destituir”, destacó el ministro en una conferencia de prensa.

“Finalmente, el asunto ha sido derivado a una institución autónoma independiente como es la Contraloría General de la República, que decidirá probablemente archivar ese expediente”, agregó.

La semana pasada, el ministro Aníbal Torres había señalado que se procedería a revisar si es que el procurador general, Daniel Soria, cumplía con los requisitos para el cargo luego de haber sido cuestionado por el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas.

Esto, luego que el procurador presentara una denuncia ante el Ministerio Público para que se abra una investigación preliminar contra el mandatario por presuntas irregularidades cometidas en las reuniones que sostuvo en el inmueble del pasaje Sarratea, en Breña.

El titular del Ministerio de Justicia negó, en esa línea, haber evaluado algún reemplazo de Daniel Soria en caso se establezca que no cumplió con los requisitos.

“Así como dicen los medios que el señor no ha incurrid en ninguna infracción, tendrán la plena seguridad que la Contraloría va a archivar esa comunicación que le he remitido. Va a declarar que han transcurrido dos años y que por lo tanto no se deben investigar procesos, determinará que ya no se aplica la ley penal que dice que aceptar un cargo sin requisitos constituye delito. Eso lo establecerá la Contraloría”, manifestó.

Reunión con abogado de Pedro Castillo

Aníbal Torres insistió en que el abogado de Pedro Castillo no habló con él personalmente para solicitar que revise el expediente de Daniel Soria, sino para conversar sobre aspectos jurídicos y técnicos en la visita que hizo a su despacho el 4 de enero.

“Las publicaciones sobre que el señor procurador no reunía los requisitos para desempeñarse como tal están en los medios de comunicación y en redes sociales. El abogado (Eduardo Pachas) pidió hablar conmigo por aspectos jurídicos, no hemos tratado otra cosa [...] Que el presidente iba a declarar como testigo y no como autor o denunciado y que un testigo solo tiene que declarar sobre los hechos que conoce, y así. Eso ha sido una cuestión técnica jurídica que hablo permanentemente con abogados y magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Si me piden una opinión, no me puedo negar”, aseveró.

El ministro de Justicia concluyó señalando que una citación suya ante el pleno del Congreso para que explique sus declaraciones sobre el procurador Soria, tal y como han planteado congresistas de bancadas de oposición, sería “la última condecoración”. “A mí no me preocupa en absoluto la decisión del Congreso, esto de acuerdo con todo lo que haga”, acotó.

