Con bloqueos en la vía férrea y de las principales carreteras de la región del Cusco se inició ayer el paro de 48 horas que convocaron distintas organizaciones sociales, en protesta, principalmente, por el alto costo de vida y el incumplimiento de promesas electorales por parte del gobierno.

La reacción del Ejecutivo fue la presencia tardía de una comitiva ministerial encabezada por Aníbal Torres en la Ciudad Imperial, en una reunión de más de tres horas con los gremios movilizados en la que el premier nuevamente aprovechó para tomar el micro y lanzar un discurso lleno de rabia y confrontacional.

Discurso incendiario

En la reunión en la que el Ejecutivo debía promover un clima de conciliación y diálogo, el premier Torres no tuvo mejor idea que volver a lo mismo: duras críticas contra la prensa y el Congreso, calificando de “golpista” al sector que impulsó las vacancias. Habló de todo y fuera sí. Hasta de Karl Marx, el comunismo y, nuevamente, de Adolf Hitler.

Señaló que, pese a que, en parte, hayan estado equivocados, hay que aprender de Marx y de los ultraliberales, “hay que aprender lo bueno”.

Al referirse a Hitler, volvió con la cantaleta de que este genocida llenó de vías de comunicación a Alemania, como si importara eso frente al holocausto que desató. “La ignorancia en el Perú negó eso y la prensa muy dolida me ataca porque dice que lo he elogiado”.

“Ven ustedes cómo nos atacan noche y día con cualquier pretexto. Están dolidos (la prensa limeña) porque los titulares de estos monopolios y oligopolios por supuesto que se ven afectados. Y tienen razón de reaccionar, pero frente a esa reacción también nosotros tenemos que ejercer una acción”, manifestó frente a los representantes de los gremios que tuvieron que escuchar un larguísimo discurso sin propuestas de solución al paro.

En otro momento, el premier refirió que reconoce la facultad del Congreso en censurarlo. Sin embargo, agregó que “desde el primer día que asumió Pedro Castillo, se insiste en la vacancia presidencial. Tu dinero y el suyo se utilizan para que estos señores hablen sobre vacancia noche y día”.

Al finalizar la reunión, se acordó la instalación de una mesa de trabajo para el jueves 21 de abril y la realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en Cusco, con la presencia del presidente Pedro Castillo para el día siguiente. No obstante, las autoridades no lograron acordar la suspensión del paro de 48 horas, que había sido comunicado al Ejecutivo desde el 11 de abril y no se hizo nada.

“Reaccionaron muy tarde. Fue la segunda vez que anunciamos que se tomarían medidas de fuerza y recién han venido el mismo día”, manifestó a Perú21 Germán Santoyo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC).

Golpe al turismo

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, informó a Perú21 que el paro en Cusco generó, solo ayer, pérdidas por alrededor de S/10 millones.

“Más de 3,500 personas no pudieron acceder a Machu Picchu. Las perspectivas de mejora para abril eran muy grandes con la llegada de un 30% más de extranjeros, pero

Tenga en cuenta

Las principales vías seguirán bloqueadas hoy y las salidas de trenes a Machu Picchu continuarán suspendidas.

PeruRail confirmó que manifestantes tomaron la vía férrea a la altura de Chilca, en Ollantaytambo, impidiendo el paso de los vagones.

Los gremios reclaman por el alza del precio de los alimentos, combustibles y fertilizantes. También demandan poner en marcha la segunda reforma agraria.