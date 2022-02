El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el Poder Ejecutivo aceptó la fecha propuesta por el Congreso de la República -8 de marzo- para que el Gabinete Ministerial acuda al Pleno a solicitar el voto de confianza.

“La señora presidenta del Congreso ha señalado como fecha el 8 de marzo. Nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso. Nosotros nos sometemos a eso, es la facultad del Congreso, de manera que allí no hay nada más que hablar”, expresó.

Torres Vásquez reiteró que “es facultad” del Parlamento el otorgar o no el voto de confianza porque la Constitución Política así lo establece. “Tenemos que acatar lo que decida allí el Congreso”, subrayó.

El primer ministro también informó que ya se iniciaron las conversaciones con las diversas bancadas, de cara al voto de confianza para el gabinete, el cuarto en la gestión del presidente Pedro Castillo.

“Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, creo que no, pues tenemos que respetar su decisión. No vamos a presionarla ni a criticar sobre eso”, sentenció Torres.

Como se recuerda, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), informó que la citación al Gabinete Ministerial, presidido por Aníbal Torres, para que solicite el voto de confianza está programada para el martes 8 de marzo.

El anunció de Alva Prieto se dio durante la conferencia de prensa que dio esta tarde acompañada de los voceros de diferentes bancadas.

“Hace dos días, el primer ministro Torres dijo que este Congreso era golpista y que complotaba para derrocar al presidente, buscando ahondar la crisis. Queremos decirles a todos que el Congreso tiene un solo objetivo que es el de conseguir un Perú mejor”, dijo.

“Nosotros creemos en el diálogo y la concertación, por ello queremos anunciar que lo recibiremos [al Gabinete Torres] para oírlo el 8 de marzo. Tiene más de 20 días para reflexionar, para plantear y ver qué hacemos juntos por nuestro país, lo esperamos, el Perú espera sus respuestas”, manifestó.

