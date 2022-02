El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que investigarán las denuncias que fueron presentadas contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, por su labor como procurador adjunto de Áncash.

“Las denuncias últimas no eran de mi conocimiento, que tenía denuncias en el ejercicio de la procuraduría, no las conozco. Hay que investigar. Voy a hablar con él de qué se trata, pero en todo caso no tiene ninguna sentencia, no tiene ninguna acusación constitucional ni tiene ninguna sanción administrativa. No tiene antecedentes penales, judiciales”, señaló la mañana del viernes 18 de febrero antes de viajar a Chiclayo.

En la víspera, el jueves, el diario El Comercio dio a conocer que el ahora ministro de Justicia fue denunciado administrativamente por supuestamente haber cometido irregularidades y haber dejado en indefensión al Gobierno Regional de Áncash cuando fue procurador de esta región entre el 12 de mayo del 2017 y el 21 de junio del 2018.

Aníbal Torre aseguró que evaluarán denuncias contra ministro de Justicia. (TV Perú)

Según información obtenida en el informe periodístico, Yldefonso no habría cumplido con sus funciones en más de 70 casos que incluyen contenciosos administrativos, acciones de cumplimiento de obligaciones para dar sumas de dinero, procesos por remuneraciones salariales, entre otros.

“[Se habla de 70 denuncias, ¿no es suficiente para evaluar un cambio?] No. Vamos a evaluar. Las denuncias se pueden presentar en el ejercicio de la función. No hay juez que no se haya quejado ante órganos de Gobierno. Otra cosa es que el órgano de Gobierno lo haya sancionado. El ministro de Justicia no tiene eso, pero no estoy diciendo que no se va a investigar”, agregó el primer ministro.

Voto de confianza

De otro lado, Aníbal Torres calificó como respetuosas y francas las conversaciones sostenidas hasta la fecha con diferentes bancadas del Congreso en la ronda de diálogo que inició esta semana antes de pedir el voto de confianza que le corresponde al nuevo Gabinete.

“Las conversaciones han sido muy respetuosas entre todos. Hemos hablado con toda franqueza, transparencia. Algunas bancadas nos van a dar el voto de confianza, otras de repente no y es voluntad de ellos. Nosotros nos sometemos a la decisión del Congreso”, concluyó.