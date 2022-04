Para el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la prensa -y sobre todo la de Lima- en ningún momento va a ser de su agrado. El titular de la PCM se encuentra en Cusco para participar en una mesa de diálogo con gremios sindicalistas y del Ejecutivo, tras la paralización de dos días; sin embargo, no pierde la oportunidad para hablar mal de la prensa y la libertad de expresión que se deben garantizar.

“Ven ustedes cómo nos atacan de noche y de día bajo cualquier pretexto porque están dolidos ellos, los titulares de estos monopolios, de estoy oligopolios por su puesto están afectados y tiene razón de reaccionar, pero frente a esa reacción también nosotros tenemos que ejercer una reacción”, empezó diciendo Torres con postura de víctima, sin hacer mea culpa de las medidas y propuestas populistas que brindan desde el Ejecutivo.

Para el premier las investigaciones y cuestionamientos de la prensa a la gestión de Pedro Castillo son ataques y asegura saber la razón. “Estamos tocando sus intereses, ustedes no pueden observar no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son, la clase media, la clase pobre? No, es precisamente la ultraderecha y alguna de esa prensa es una prensa concentrada, dirigida ahí por el Diario El Comercio”, expresó.

Asimismo, Torres aseguró que los dueño del Decano “estaban agrupados ahí en el club de la construcción y ahora se encuentran en libertad por la corrupción existente en el Ministerio Público y Poder Judicial”.

