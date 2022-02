El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sigue con el discurso de victimización que aplica el mandatario Pedro Castillo, y en recientes declaraciones arremetió contra el Congreso de la República, responsabilizándolo de la inestabilidad del gobierno y alegando que se busca una vacancia. Y no solo eso. A la hora de atender las preguntas de los medios de comunicación sobre la sobre la designación de cuestionados ministros y la existencia de asesores en la sombra , el premier se negó a responder. Todo un autoritario.

La tarde de ayer, la PCM organizó una conferencia de prensa de Palacio de Gobierno para “dar anuncios importantes respecto a la situación política del país”. Sin embargo, Torres se negó a responder preguntas relacionadas a denuncias periodísticas sobre el perfil de los ministros que integran su gabinete. Para la sorpresa de los medios invitados, dijo que solo respondería preguntas sobre la supuesta vacancia que promueven las bancadas de oposición en el Parlamento. Es decir, solo lo que él quería.

Para excusarse sostuvo: “Las preguntas en esta ocasión se tienen que concentrar al punto de la vacancia. Sobre los otros temas vamos a hablar en cualquier momento, sobre todo los temas que ustedes desean, vamos a contestar todas sus preguntas”.

Preguntas de la prensa

¿Qué se negó a responder Aníbal Torres? Tras recientes destapes periodísticos sobre algunos miembros del cuarto gabinete de Pedro Castillo, los reporteros consultaron sobre las medidas que iban a tomar desde el Ejecutivo frente al ministro de Salud, Hernán Condori, y el titular del MTC, Juan Silva, quien se mantiene en el cargo desde julio de 2021.

Como no le quedó otra salida, Torres culpó a la encargada de la convocatoria de la prensa. “La señorita que está conduciendo este acto debió indicar a los periodistas que las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado hoy, que es la vacancia presidencial”, expresó.

Al finalizar, reiteró que “esta conferencia de prensa tiene estas limitaciones; sobre lo otro, como he manifestado, en cualquier momento vamos a declarar sobre las preguntas que ustedes formulen”.

Para el expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Eduardo Guzmán, la actitud del titular del Consejo de Ministros es “lamentable y de riesgo”. Recordó que durante el gobierno de Castillo hubo varias oportunidades en que ministros han arremetido contra la prensa, sin que existan sanciones o llamados de atención.





“El año pasado, cuando el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva dijo que TV Perú era un canal de oposición que ‘golpeaba’ al Ejecutivo, yo indiqué que era un error que el gobierno piense que los medios de prensa son adversarios, esa postura fue la que llevó a la confiscación y clausura de medios en Venezuela, y empezó así, con una riña sin fundamentos”, advirtió en diálogo con Perú21.

Añadió que en el caso de Torres, pese a que se presentó como un “premier dialogante y de apertura”, sus últimas presentaciones mediáticas han puesto en evidencia su verdadero perfil.

“Ya sabíamos que Torres iba a hacer confrontaciones; él dijo que no, pero ya vemos que empieza a sacar las garras; esperemos que no sea el giro del gobierno de Castillo, porque enfrentar a los medios y tratarlos como adversarios es un mal indicador de tolerancia y respeto por la libertad de prensa; que no nos pase lo que le pasó a Venezuela”, insistió el periodista.

Por su parte, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, mostró su preocupación tras la conferencia. “Una autoridad puede optar por no responder o por responder diciendo que está evaluando el tema, pero condicionar las preguntas que puede hacer la prensa. Esa es una actitud de poca apertura, de carácter dictatorial”, indicó en conversación con este diario.

Rotta remarcó que parte fundamental de toda democracia es el respeto a los medios de comunicación, así como el respeto por la relación entre las autoridades y la ciudadanía.

“Me preocupa que esto que ha pasado se vaya a convertir en una costumbre, o que se ‘endurezca’ y se convierta en un cierre parcial o total del gobierno hacia la prensa, es alarmante que se ponga en riesgo algo tan básico como el respeto a la libertad de prensa”, lamentó.

Reuniones con bancadas

“El Congreso está permanentemente buscando allanar el camino a la vacancia (...). Ahora trata de eliminar la cuestión de confianza en el momento en que el gabinete se presenta”, arguyó el premier a mitad de la conferencia. Pero después de tirar estos dardos aseguró que se reuniría con distintas bancadas para dialogar pacíficamente.

“Visitaré a cada una de las bancadas en las próximas horas para dialogar y recoger sus inquietudes e incorporarlos en la política del gobierno”, manifestó.

Ayer mismo, Torres envió una carta a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, para pedir fijar fecha para su presentación ante el Pleno a fin de requerir el voto de confianza.

“Expondré la política general del gobierno y las principales medidas que requiere la gestión; así como una propuesta de fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, expresó en el oficio.

Rechazan palabras del titular de la PCM

Parlamento emitió comunicado

Tras la conferencia de prensa presidida por el premier Aníbal Torres, la Mesa Directiva del Congreso emitió un comunicado en el que lamenta sus declaraciones y expresiones “en tono amenazante” contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (AP), y otros legisladores.

“La Mesa Directiva rechaza las irresponsables declaraciones del premier Aníbal Torres, vocero oficial del gobierno, quien se ha referido al Parlamento y a la presidenta Maricarmen Alva en tono amenazante, acusándonos de golpistas y al mismo tiempo negándose a responder preguntas sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, agudizando de esta manera la crisis política y la ingobernabilidad en las que nos encontramos”, se lee en la misiva.

Asimismo, reiteró que, a fin de dar vías de gobernabilidad, se ha dado la confianza a dos gabinetes durante el gobierno de Pedro Castillo. “El país requiere de madurez política. Las declaraciones del premier exacerban los ánimos de diversos sectores de la población que se traducen en actos violentos y de acoso político de los cuales la presidenta Alva ha sido víctima directa el último fin de semana”, se enfatizó.

