Un día después de que el presidente de la República, Pedro Castillo, fuera pifiado por pacientes y enfermeras en el hospital Rebagliati, el primer ministro Aníbal Torres también fue abucheado durante una actividad oficial, en Piura.

La mañana de ayer, cuando el premier brindaba unas palabras en la inauguración de la oficina MAC Express del distrito de Las Lomas, decenas de piuranos, enfurecidos por la crisis que se vive en la región, le reclamaron por la falta de urea. “¡No hay urea!, ¡queremos acciones, queremos soluciones! (...) ¡No te hagas el tonto, corrupto!”, se oía entre los gritos de los ciudadanos que asistieron al evento.

Al escuchar los reclamos, Torres solo atinó a decir “en eso estamos” y cambió el giro de su discurso. Como es común en este gobierno, un cordón policial frenó a los ciudadanos, quienes no pudieron acercarse al premier.

Después se refirió a los abucheos. “Todos hay que unirnos y no gritar por gritar, no gritar enfurecidamente porque la cólera me domina. No. Hay que tratarnos decentemente, como lo está haciendo la mayoría de la población aquí, salvo alguno que grita desconcertadamente”, indicó.

Además, acusó a algunos congresistas de forzar a otros a firmar la moción de vacancia, y aprovechó para arremeter contra la prensa. “No podemos atropellar a las personas simplemente porque no quieren suscribir la vacancia presidencial (...). Hay que criticar al adversario, pero debe ser una crítica real, no con base en la mentira”, sostuvo.

Ya en Lima, el ministro de Justicia, Félix Chero, aseguró que están “acostumbrados” a ser rechazados. “Los abucheos, algunos reclamos seguro de algún sector de la población, estamos acostumbrados a eso. Es parte de la idiosincrasia peruana”, alegó.

En tanto, el expremier Héctor Valer intentó defender a Castillo por pifias en el Rebagliati: “Allí se atienden los de Miraflores y San Isidro”.

Marcha nacional

En medio de seguidas muestras de rechazo, hoy desde las 2:00 p.m. se realizará la gran marcha nacional #ReaccionaPerú, que se concentrará en el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia.

El exsubcomandante general (r) de la PNP, Edgar Garrido López, informó que los oficiales en retiro se sumarán a la movilización. “Los policías también vamos a expresar nuestro rechazo unánime a este gobierno; estamos en todo nuestro derecho. Nos unimos por un ideal colectivo”, refirió a Perú21.