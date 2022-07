Un tenso momento se suscitó en pleno programa en vivo Octavo Mandamiento, en plena entrevista entre el ministro de Cultura, Alejandro Salas y el periodista Jaime Chincha, en el cual hablaban del discurso del presidente por 28 de julio. En ese momento, hicieron referencia a Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, quien posteriormente llamó en vivo al programa para desafiar al presentador.

Y es que Jaime Chincha se refirió a Aníbal Torres como alguien a quien “le patina el coco”, tras hacer referencia a sus declaraciones sobre Hitler meses atrás. En la llamada en vivo, el premier, claramente ofuscado, perdió los papeles y le reclamó.

“He escuchado tus insultos, serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? ¿Tienes algún título de periodista? ¿Seguramente lo tienes sin tesis? Serénate un poco, lo que no ha gustado del mensaje del presidente no quiere decir que me puedas insultar, yo nunca te he insultado”, reclamó en referencia a las declaraciones de Chincha.

[28/07/2022 8:54 p.m.] En #OctavoMandamiento, Aníbal Torres tuvo un acalorado debate con Jaime Chincha vía telefónica: "Tú eres un vulgar periodista", dijo el premier pic.twitter.com/z7LvwIquBo — Canal N (@canalN_) July 29, 2022

“Tú jamás en la vida vas a llegar a hacer algo como el que te está hablando. Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad”, manifestó, razón por la cual fue cortado en vivo.

En ese sentido, al continuar la entrevista con Salas, el periodista admitió que “se le pasó la mano” respecto a lo que dijo sobre Aníbal Torres, pidiendo disculpas posteriormente, aunque no lo expresó cuando estaba el premier en el teléfono.

