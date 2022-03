Exactamente a un mes de haber asumido el cargo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Congreso para exponer la política general de gobierno y pedir el voto de investidura. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no se sometía a votación su solicitud.

Fue un discurso conciliador, pero plagado de promesas, cifras al por mayor, generalidades y con los ministros cuestionados que se mantienen en el Ejecutivo pese a la demanda de cambio de distintos sectores ciudadanos. Tampoco hubo espacio para la autocrítica que ameritaría ser parte de un cuarto gabinete en apenas siete meses de gestión y en medio de graves denuncias de corrupción que involucran al mismísimo presidente de la República.

Las dos horas y diez minutos que le tomó a Torres exponer no fueron suficientes para convencer a toda la representación parlamentaria. Legisladores de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y una mayoría de Alianza para el Progreso dejaron constancia indistintamente de su disconformidad con un gabinete que, indicaron, pide concertar, pero los acusa de golpistas; ofrece implementar una plataforma para impedir el ingreso a la administración pública de personas con procedimientos administrativos, procesos penales, sanciones etc., pero observa la norma aprobada por el Parlamento para garantizar la idoneidad de ministros y viceministros; o presenta como un logro de gestión el proceso de vacunación, pero pone al frente del sector a un personaje como Hernán Condori que es impugnado por su propio gremio profesional.

A nombre de Podemos, José Luna Gálvez, por su parte, dijo tener “más dudas que certezas” respecto del accionar del gobierno, y añadió que, de mantenerse esa situación, “nos vamos todos y que el país tenga la oportunidad de elegir un nuevo gobierno y un nuevo Congreso que enrumben al país”.

Desde la otra orilla, en tanto, Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú, Perú Democrático –que tiene representantes en el gabinete– y sus afines de Somos Perú anticiparon sin rodeos su aval al gabinete.

DIÁLOGO DE SORDOS

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, criticó la omisión de Torres respecto de las graves denuncias de corrupción que involucran al gobierno de Pedro Castillo. “Concertación también es saber escuchar, corregir y rectificar; si no, termina siendo un diálogo de sordos”, advirtió, tras lo cual señaló que su bloque votaría mayoritariamente en contra de la confianza. Su colega Roberto Chiabra hizo un recuento de los graves cuestionamientos que pesan sobre varios integrantes del gabinete. “Es un gobierno de izquierda; hablan mucho, dicen poco, no hacen nada; cuatro gabinetes en siete meses es incompetencia. ¿Por qué no siguen el ejemplo de Juan Silva que, dicen, renunció por amor al país? (...) El Congreso tomará una decisión y como Juan Silva lo hará por amor al país; los mariachis que se los ponga Karelim”, comentó con ironía.

Hernando Guerra García, portavoz de Fuerza Popular, sostuvo que el discurso de Torres no absolvió las interrogantes que tiene la población respecto del manejo del Estado, el cual –dijo– se sigue poblando con funcionarios mediocres “cuyo único mérito es ser paisanos del presidente”.

A su turno, Carlos Anderson (Podemos) añadió que el modelo de este gobierno no es buscar la mejor gestión, sino una “repartija de poder” con la que se busca destruir al Estado, mientras que Adriana Tudela, portavoz alterna de Avanza País, lamentó que algunos congresistas “se escuden en el discurso cínico y falso de la gobernabilidad que se ha convertido en pretexto para entregarle el país a una mafia que ve al Estado como un botín”.

PALABRAS, PALABRAS...

Acompañado de su equipo ministerial, Aníbal Torres llegó al Congreso caminando desde Palacio de Gobierno; allí lo despidió el jefe de Estado. Ya en el hemiciclo, dejó a un lado su acostumbrado tono confrontacional y enfatizó que es necesaria la concertación política y anteponer el dialogo para construir consensos. “Si queremos hacer las cosas bien, tenemos la obligación de escuchar, rectificar y trabajar juntos; (...) las crisis políticas no deben consumir la mayor parte de nuestra energía”, insistió.

El premier desglosó la política general de gobierno en diez ejes temáticos, pero fue el tema de salud a lo que le dio mayor despliegue, quizás porque es dicha área la que más críticas genera por su actual titular. En ese contexto, indicó que la meta hasta diciembre es vacunar contra el COVID-19 a un 85% de la población objetivo, incluyendo niños, con las dos dosis. En materia educativa reiteró que 8 millones de alumnos retornarán a las clases presenciales y anunció que se incrementará el piso salarial de 390,351 profesores nombrados y contratados que pasarán a recibir una remuneración mensual de 2,600 soles.

Moción de vacancia con apoyo

El grupo parlamentario de Renovación Popular, a través del congresista Jorge Montoya, presentó su anunciada moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, tras los múltiples escándalos que han envuelto al actual gobierno.

El oficio fue firmado por 50 legisladores y se necesitan 52 para que se admita y se obligue al mandatario a concurrir ante el Pleno. Durante la jornada se registraron algunas confusiones alrededor del tema. A las 9:00 p.m. la congresista Rosio Torres, de APP, pidió a la presidenta del Congreso retirar su firma de la moción de vacancia. Además de equivocarse de documento del cual pedía el retiro de su firma, la legisladora confundió el nombre de María del Carmen Alva y dirigió su oficio a María Antonieta Alva, exministra de Economía.

Minutos más tarde de presentar el documento, la congresista Torres rectificó el error que cometió e indicó que quitaba su firma del acuerdo de la Junta de Portavoces para que se dé cuenta de la moción en el Pleno, ya que su nombre no aparecía en la moción de vacancia. El pedido obedecía a que ella es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En su reemplazo, el parlamentario Eduardo Salhuana firmó el acuerdo.

Pero antes, el vocero de Somos Perú, José Jerí, había retirado también su firma del referido acuerdo. Con esto los votos para que se amplíe la agenda se redujeron a 63 (necesitaban 64 como mínimo) y, por lo tanto, no se pudo dar cuenta para que se lea ayer el pedido. Se tendrá que esperar hasta la próxima sesión.

Los motivos

El motivo principal para presentar la vacancia en contra del jefe de Estado fue el de “permanente incapacidad moral”, pero también enumeraron otras razones.

La primera es la “contradicción del presidente en las investigaciones fiscales”, en relación al caso Sarratea, y sus declaraciones a la prensa internacional. También las designaciones de ministros cuestionados, el “gabinete de las sombras”, el caso Petroperú, los US$20 mil encontrados en el baño de su exsecretario Bruno pacheco.

Mencionan, además, las fiestas realizadas por Karelim López a la menor hija del presidente, las presiones que Castillo hizo para ascender a miembros de las Fuerzas Armadas irregularmente y por reconocer públicamente que no estaba preparado para ocupar el cargo que ahora ostenta.

SABÍA QUE

Aníbal Torres anunció que el gobierno apoyará el destrabe y ejecución de proyectos de infraestructura de riego existentes, como Chavimochic y Majes Siguas.

Se implementará la capacitación obligatoria en temas de género, prevención de la violencia y discriminación para todos los funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

