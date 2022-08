Para el congresista de APP, Roberto Chiabra, el nuevo premier debe de reunir la facultad de tener consenso y voluntad de gobernar, pues Pedro Castillo estará preocupado de afrontar las investigaciones por corrupción en su contra.

“El presidente Castillo es libre de escoger al premier de su gabinete, sin embargo, tiene que leer la realidad, tiene que dejar de escuchar a esa gente que le sopla mal. Él tiene que entender el momento por el que está pasando, sería una provocación al Congreso escoger a un ministro censurado. Esa, sería una mala decisión que nos dice: ‘ya nos queremos ir todos’”, indicó.

En otro momento, añadió que el nuevo premier tendrá la gran tarea de gobernar pues el presidente Castillo tendrá que enfrentar las investigaciones por corrupción.

“El presidente Castillo es responsable de la situación política y el gobierno no puede estar a la deriva. El Perú lo que necesita es una persona que genere consenso que no tenga qué perder en lo personal. El primer ministro debe de ser una persona que conozca del manejo del Congreso, del manejo de los ministerios, pero no como Torres. El presidente necesita a un primer ministro que lo ayude a gobernar mientras él se dedica a defenderse de las investigaciones por corrupción”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Aníbal Torres presenta su renuncia a Pedro Castillo como Presidente del Consejo de Ministros Antes de esta decisión el presidente se reunió con asesores y congresistas. Además, el análisis con el congresista Roberto Chiabra. También, Anguía se benefició con obras por 29 millones. Y, concluye en Turquía la inspección del primer buque con grano ucraniano.