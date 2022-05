Para el ingeniero Rómulo Mucho, el premier Aníbal Torres no ha sabido manejar el conflicto en las Bambas y duda que el presidente Pedro Castillo lo pueda resolver.

“Todo lo que estamos viendo del comportamiento del gobierno y del premier Aníbal Torres, no entendemos por qué fue, si el premier azuza el conflicto, no es una persona sensible tampoco entiende de economía. No ha llevado solución para facilitar el diálogo”, indicó.

Perú21TV conversó con el exviceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sobre la paralización de las Bambas y la actitud del premier Aníbal Torres para resolver el conflicto.

Dijo además que gracias a estas actitudes el Perú tiene ahora una imagen de un país poco confiable para inversiones.

“El gobernador Baltazar Lantarón ha pegado el grito al cielo porque la pérdida por la paralización va de 100 millones de soles para la región Apurímac y los costos que asume el Estado para hacer los consejos sin resolver problemas. Sobre todo, porque el país pierde credibilidad, el Perú ya no es confiable se ve como un país que no cumple las reglas. Está en riesgos los 43 proyectos de la cartera con 60 mil millones, más un movimiento económico enorme por la incompetencia del Estado”.

Finalmente, dijo que el presidente Pedro Castillo no podrá solucionar este conflicto.

“Yo creo que el presidente no lo podrá solucionar, cada salida que propone va hacia la victimización, arenga a la población y arenga contra quienes producen, arenga y simplemente no gobierna. Aquí hay un desgobierno total, estamos en una anarquía y el Perú no se merece eso. El Perú tiene que reaccionar, el Perú es bendecido y es absurdo que exista desempleo y pobreza. Hemos perdido calificaciones e inversiones, estamos en camino a una demolición del país”, concluyó.

