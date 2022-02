Más prepotencia. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lejos de generar consensos en medio de la inestabilidad provocada por el gobierno, volvió a arremeter ayer contra el Congreso de la República acusándolo de “golpista”, para luego anunciar que entre hoy y el martes pedirá a este poder de Estado que fije fecha para acudir con su gabinete al Pleno y requerir el voto de investidura.

“A cada momento reclaman vacancia, quieren vacancia; o sea son golpistas y, sin embargo, se llaman demócratas (...) Hay un sector golpista que mediante la vacancia presidencial o la acusación constitucional, no dejan trabajar al gobierno”, dijo desde la comunidad Ccapacmarca, en Cusco, para excusar los errores cometidos por la gestión de Pedro Castillo.

Tras este comentario, anunció que solicitará “al Congreso una fecha para pedir el voto de confianza. “Eso depende exclusivamente de ellos, si nos confiere la confianza o no la hace”, aseguró.

Esperarán discurso

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, adelantó que su bancada escuchará primero la presentación de Torres y, tras ello, tomarán una decisión respecto a la confianza.

“Como partido y bancada vamos a escuchar cuando vaya el presidente del gabinete a exponer cuáles son las políticas que se implementarán, y hay que meditar, no es fácil. APP va a tomar la decisión el día que el premier vaya al Congreso. Ya hemos cumplido dándole dos veces la confianza y si evaluamos que este gabinete no va a ayudar al presidente, APP tomará la decisión en no dar el voto de confianza”, tuiteó.

En tanto, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticó que no existan cambios sustanciales en la conformación del Consejo de Ministros sino que, por el contrario, continúa con designaciones cuestionadas.

“A pesar de los cambios en el gabinete no hay mejoras, es más de lo mismo, ¿cuál es el sentido de cambiar gabinete cada dos meses si se mantienen las mismas fallas que tienen los anteriores y que desde el Congreso hemos pedido que se corrijan?; no vemos voluntad de cambio y eso tiene que acabarse”, explicó a Perú21.

Desde Acción Popular, el vocero Elvis Vergara sostuvo que esperarán la presentación del gabinete Torres a pesar de “la incertidumbre que se ha generado desde hace semanas en el Ejecutivo”.

“A este gobierno le cuesta encontrar las personas idóneas para ser ministros, lo lamentable es que (Torres) busca crear una imagen de obstruccionismo del Congreso cuando es todo lo contrario. Todo eso a pesar de que a los anteriores ministros cuestionados, de los gabinetes de Mirtha Vásquez y Guido Bellido, se les dio la confianza”, declaró Vergara a este medio.

El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, criticó el comportamiento confrontacional del premier cuando –refirió– debería tener una postura de diálogo abierto hasta con sus opositores.

“Él (Aníbal Torres) tiene que llamar al consenso y buscar soluciones específicas, pero el ministro es antagónico a la Constitución y a las políticas de gobierno, su comportamiento altruista y de prepotencia nada bueno va a traer. Si llama a reflexión sería importante escucharlo para trabajar por el país, pero dudo mucho que Torres pueda tener voluntad, en la bancada vamos a analizar y es importante el diálogo”, sostuvo el fujimorista.

Datos

La Comisión de Constitución aprobó por mayoría la reforma constitucional que elimina el voto de confianza obligatorio cuando asume un nuevo gabinete ministerial.

El premier informó que hoy dará una conferencia de prensa a la 1:00 pm.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de la denuncia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por proponer una consulta popular para conceder salida al mar a Bolivia.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Esta mañana se informó que Fiscal anticorrupción Norah Córdova encabeza diligencia en 15 propiedades, incluyendo Palacio de Gobierno por el caso Petroperú. Además la comunidad médica pide salida del ministro de Salud Hernán Condori; y Fiscalía inició investigación contra congresista Edgar Tello. Y, Venezuela anuncia detención de 35 terroristas.