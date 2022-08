El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres , negó que haya estado azuzando a diversas organizaciones sociales a que realicen algún acto de violencia durante sus marchas a la ciudad de Lima.

En su exposición ante el Pleno del Congreso, el primer ministro indicó que lo que está haciendo el Gobierno es defenderse ante los diversos pedidos para vacar al presidente Pedro Castillo o suspenderlo del cargo mediante una acusación constitucional.

“No les estoy diciendo traigan, (sino que) trajeran 50 personas cada una. No estoy incitando a las personas para que hagan algún acto de violencia. ¿En dónde dice que estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso, que cierren el Congreso? ¿Por qué no podemos decir la verdad? ¿Por qué vamos a desvirtuar la verdad? Eso nos afecta como representantes del pueblo”, expresó.

“¿Acaso no conocemos que desde el primer día que Pedro Castillo asume el poder un sector de la población, del Congreso, de los medios de comunicación están permanentemente incitando a que se vaque al presidente por la supuesta incapacidad moral? ¿Acaso no se está pidiendo que renuncie, la suspensión o solicitando la acusación constitucional por cosas extravagantes? Todo el mundo sabe que es así. ¿Entonces nosotros no nos podemos defender?”, agregó.

En ese sentido, Torres Vásquez remarcó que lo que quiere decir en realidad es que el pueblo “tiene derecho a defenderse” a través de manifestaciones pacíficas, tal como lo establece la Constitución Política.

De otro lado, el primer ministro negó que en algún momento haya manifestado que se cierre el Congreso de la República y pidió dejar de “mentir” y “hablar con la verdad”.

Del mismo modo, pidió que le demuestren si alguna vez pidió el cierre de ese poder del Estado y que solo ha insistido que tanto el presidente Pedro Castillo y los congresistas cumplan sus 5 años de gestión.

“En todo sitio gritan: ‘Cierren el Congreso’. Quisiera que ustedes me presenten en algún momento o que algún medio de comunicación diga que yo he pedido que se cierre el Congreso. Jamás, no lo he pedido ni lo puedo pedir porque soy demócrata”, dijo ante la representación nacional.

“Lo que he pregonado siempre es que el presidente de la República y los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años y que se tiene que cumplir con ese periodo. En ningún momento he manifestado que se cierre el Congreso. No hay que mentir, hay que hablar con la verdad”, añadió.

