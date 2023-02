Aníbal Torres, expremier del golpista Pedro Castillo, aprovechó un evento de extrema izquierda en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para asegurar que en nuestro país no hay Estado de derecho.

El evento, realizado el martes, se llamó Crisis política y propuestas de solución e, irónicamente, tuvo como ponentes a Torres; al expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y el excanciller castillista, Héctor Béjar.

Durante su presentación, el expremier aseguró que la vacancia del golpista no siguió el procedimiento adecuado y dijo que “Castillo está secuestrado”. Además, indicó que las decisiones del Congreso y del Ejecutivo son nulas desde el día que su exjefe fue vacado.

A Torres se le investiga como presunto coautor por los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. La Fiscalía sospecha que Torres complotó junto al expresidente Pedro Castillo para dar el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Cuando Castillo fue detenido durante su fuga hacia la embajada de México, se encontraba acompañado por su familia y por su entonces asesor Aníbal Torres.

A pesar de ser investigado como coautor, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no le impuso prisión preventiva, como pidió la Fiscalía, sino que le dictó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles, que según fuentes de Perú21 ya fue cancelada. Entre las medidas restrictivas se encuentra la obligación de no ausentarse de Lima, concurrir a la autoridad fiscal o judicial cada vez que sea citado y la prohibición de comunicase con otros investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos de la investigación.

Uno de los motivos por los que no se le dictó prisión preventiva es su avanzada edad (80 años) y diversos problemas de salud como la próstata, diabetes y presión alta. Aquellos achaques no le impidieron elogiar a Hitler o atacar constantemente a la prensa cuando era premier, así como tampoco que asegure que los niños de San Isidro –distrito donde vive– “son deformados mentalmente”.

Tampoco le impidieron dar estas últimas declaraciones en la UNMSM, que generaron que la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, pidiera que se le dicte prisión preventiva. “Deberían solicitarle al Poder Judicial que revise o revierta esas reglas de conducta y le cambie la medida de comparecencia por una restricción de la libertad”, dijo.





Los expertos opinan

El penalista Andy Carrión señaló que “no se puede solicitar el cambio de estatus” debido que considera que no se han vulnerado las restricciones impuestas. El abogado dijo que la libertad de expresión no se encuentra dentro de las medidas restrictivas. Sin embargo, indicó que la Fiscalía sí podría solicitar un nuevo pedido de prisión preventiva, al considerar que las declaraciones vertidas por el expremier “hacen que se obstruya o se dificulte la propia investigación”.

El exprocurador Luis Vargas aseguró que Torres “está realizando activismo político en el cual recurre a la mentira, pero esto no da lugar a que se revoque la comparecencia por una de prisión”. Además, aseguró que el expremier buscaría “que le dicten una orden de captura para presentarse después como un perseguido político”.

Vargas también desmintió al expremier y aseguró que la vacancia de Pedro Castillo se hizo en cumplimiento de la ley. “El presidente fue detenido en flagrante delito. Fue sometido a proceso y eso fue ratificado en el Congreso. El expremier señala hechos falsos”, indicó.

Aníbal Torres nunca asumió responsabilidad por sus actos cuando fue premier. Hoy, debe responder a la justicia a pesar de sus irresponsables declaraciones.