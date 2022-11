Esperó hasta la noche del domingo para responderle. La periodista Sol Carreño no cedió a los comentarios machistas y misóginos que el premier Aníbal Torres tuvo en su contra el último jueves, cuando arremetió contra su vida personal por un reportaje sobre el estado de carreteras sin asfaltar en la localidad de Churcampa, en Huancavelica.

“No vamos a responder a sus agravios, que consideramos poco dignos de un caballero de su edad y de su educación, y profundamente machistas, porque no se refirió ni al reportero ni al director, sino a esta señora. De paso se refirió a temas que no son ni de su competencia ni de su conocimiento, que no tienen que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien”, expresó la conductora de Cuarto poder la noche del domingo.

Quiero agradecer tantas muestras de solidaridad y cariño. Recibidos por igual de personas que coinciden o no conmigo en algunos temas. Más allá del tema personal pienso que el agravio a las mujeres ha sido general y eso es violencia. Y el ataque a la prensa es constante. — Sol Carreño (@SolCn) November 7, 2022

Asimismo, le aclaró que el reportaje por el cual pretendió descalificarla se basa en una denuncia. “El reportaje muestra una realidad olvidada por muchos años, pero a donde fue el presidente Pedro Castillo a prometerles una obra. Les dijeron que iban a licitar, el alcalde vino a Lima y lo mecieron, y por eso ellos trajeron la denuncia. Mientras hay pueblos olvidados, hay otros privilegiados, o no se acuerdan del Decreto de Urgencia 102-2021, en el que se privilegian ciertas obras en ciertas zonas, por Chota”, recordó Carreño.

Deplorables expresiones

La tarde del jueves, en Palacio de Gobierno durante una sesión del Consejo de Ministros y ante la presencia del jefe de Estado y representantes de Ayacucho, el premier atacó de forma personal y discriminatoria a Sol Carreño.

“Seguramente han visto un programa el domingo en la noche, donde sacan una carretera en Huancavelica, no asfaltada, yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en Perú?”, dijo Torres.

Sin embargo, lo que parecía un ataque más a la prensa se convirtió en una agresión machista dirigida de forma personal a la conductora.

“Esa señora manipula a unas personas aprovechándose de sus escasos conocimientos para hacer daño nomás al gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, mala hija, y si tiene hijos, solamente los está deformando y los está criando con esos complejos de superioridad”, expresó, sin que nadie le pusiera un freno. Ni Castillo ni la ministra de la Mujer, Claudia Dávila.

Ayer, ante la presión social, esta última aseguró que lo dicho por el jurista “fue un exceso” y que merecía una rectificación, pero luego recayó en el discurso machista que caracteriza a este gobierno.

“Dicen que no hay libertad de opinión, pero me parece que es una gran mentira; los periodistas en general dicen lo que quieren (...). Yo también soy mujer, a mí me han atacado durísimo, con mentiras del más bajo nivel. Ahí la prensa no dice nada. Cuando atacan a una periodista, ahí sí hay todo un respaldo”, declaró a RPP.

Por si fuera poco, tras ello Torres se ratificó en Twitter. “Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador”, escribió.

Cuando en un reportaje periodístico se afirma que la ausencia de asfaltado en las carreteras de Huancavelica se debe exclusivamente al gobierno actual y no a los anteriores, se falsea la verdad. Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 7, 2022

Sin políticas claras

El rechazo hacia Torres fue unánime. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, condenó sus declaraciones y el uso de su cargo. “Quienes ejercen cargos públicos deben asumir con responsabilidad la política pública que promueve el Estado para alcanzar la igualdad de género”, señaló a Perú21.

Agregó que “disentir no puede suponer un ataque contra la persona, a partir de calificativos estereotipados que, en el caso de las mujeres, busca reducirlas al ámbito de su vida familiar”.

En tanto, la defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar, lamentó las palabras de Torres. “No podemos permitir que la violencia pueda poner en situación de desventaja a las mujeres; esperamos que se corrijan este tipo de expresiones (...). De ninguna manera se debe atentar contra los roles de las mujeres en su vida personal”, indicó a este diario.

También se pronunció Mónica Delta, conductora de otro dominical. “Esto lo pinta de cuerpo y cerebro entero al premier y solamente tiene un adjetivo: machismo puro y duro (...). Acusa a la otra persona de tener un aire de superioridad, pero el aire de superioridad lo tiene él, de macho alfa, al descalificar a una mujer no por su trabajo, sino por su calidad y condición de mujer”, sostuvo.

Mira la entrevista a Eliana Revollar y Mónica Delta:

Tenga en cuenta

La SNRTV emitió un comunicado en que deplora la narrativa violenta del gobierno. La ONG Manuela Ramos advirtió que Torres atacó sobre la base de prejuicios y estereotipos machistas.

Rechazamos las expresiones del Premier Aníbal Torres que perpetúan estereotipos y prejuicios, violentando en el discurso. pic.twitter.com/yC0TvPkEOd — Manuela Ramos #NoMásRetrocesos 💜✊🏽 (@ManuelaRamos) November 7, 2022

La extitular del MIMP Ana Jara se mostró indignada por lo dicho por el premier. “ Sus expresiones contra una periodista por su condición de mujer merecen una censura social (...). Este es un gobierno anti-mujeres ”, aseveró.

”, aseveró. “Vergonzoso y miserable tratar a una mujer de forma tan violenta y denigrante, mi solidaridad con Sol”, dijo la historiadora y diplomática, Carmen Mc Evoy.