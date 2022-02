Para el economista y director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, el presidente Pedro Castillo, desperdició una oportunidad única de convocar un gabinete de “ancha base” como dijo.

“El gobierno está experimentando y jugando con la vida de los peruanos. Si el presidente no puede reflexionar me sumo al pedido de muchos; que dé un paso al costado, porque es demasiado irresponsable”, indicó.

Perú21TV conversó con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla sobre el nuevo gabinete encabezado por Aníbal Torres.

El exministro de Economía se mostró preocupado por el cambio en el sector Salud en plena pandemia pues podría a su vez afectar la recuperación económica.

“Yo creo que ha sido una oportunidad desperdiciada y que muestra claramente que el gobierno apoya por el móvil político de la supervivencia y no por mejorar la calidad de la gestión pública. Un ministerio tan sensible como el sector de salud ,en plena tercera ola, cambie de manos no da un mensaje adecuado para el país. Aquí parece que prevalece cuántos votos hay para que no lo vaquen al presidente y poco le importa rodearse del personal más idóneo”, expresó Castilla.

Previo a la juramentación del cuarto Gabinete Ministerial de Pedro Castillo conversamos con el exministro Oscar Ugarte sobre lo que significa la salida de Hernando Cevallos del ministerio de Salud.