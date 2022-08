El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres , negó que en algún momento haya manifestado que se cierre el Congreso de la República y pidió dejar de “mentir” y “hablar con la verdad”.

Durante su exposición ante el Pleno, el titular de la PCM pidió que le demuestren si alguna vez pidió el cierre de ese poder del Estado y que solo ha insistido que tanto el presidente Pedro Castillo y los congresistas cumplan sus 5 años de gestión.

“En todo sitio gritan: ‘Cierren el Congreso’. Quisiera que ustedes me presenten en algún momento o que algún medio de comunicación diga que yo he pedido que se cierre el Congreso. Jamás, no lo he pedido ni lo puedo pedir porque soy demócrata”, expresó ante la representación nacional.

“Lo que he pregonado siempre es que el presidente de la República y los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años y que se tiene que cumplir con ese periodo. En ningún momento he manifestado que se cierre el Congreso. No hay que mentir, hay que hablar con la verdad”, añadió.

Recuento de declaraciones

Torres Vásquez también citó diversas declaraciones de los congresistas respecto a la vacancia de Pedro Castillo. Así, recordó lo que dijo Martha Moyano (Fuerza Popular) en noviembre del 2021, cuando azuzó a los transportistas a bloquear los peajes.

“Imaginen que ustedes paralicen de esa manera. No en una marcha, sino con sus propios vehículos, en los peajes, sin avanzar y empezar a tocar claxon, una cosa así. Pero el transportista, con su transporte debería estar parado en los peajes y originar el caos de la historia”, señaló en una reunión con gremios de transporte.

El primer ministro también recordó lo afirmado por el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien aseveró que si se produce la vacancia de Castillo, “habrá sangre y heridos” , como ocurrió en el 2020, luego de la destitución de Martín Vizcarra.

“Yo sí creo que la vacancia va a ser complicada. No va a ser como la de (Martín) Vizcarra, como la de (Pedro Pablo) Kuczynski que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre posiblemente”, dijo Montoya en un audio difundido en marzo pasado.

Del mismo modo, se refirió a lo dicho por el excongresista José Barba en Willax TV el pasado 8 de agosto, donde habló de usar un “lanzallamas” y “arrastrar el cadáver” de un comunista, en referencia al jefe de Estado.

“Y aquellos que creían y creen que sacar a un comunista del poder es sencillo, están completamente equivocados. Fácil fue sacar a PPK, fácil fue sacar a Vizcarra, pero a un comunista, no hombre; hay que meterle un lanzallamas, hay que arrastrar el cadáver, porque no hay forma, jamás dejan el poder por la buena, jamás”, dijo Barba.

Aníbal Torres también citó las declaraciones de la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular), cuando aseguró que las Fuerzas Armadas estaban con los legisladores en caso de una vacancia de Pedro Castillo.

“Lo que pasa es que el imbécil al día siguiente se tomó la foto con las Fuerzas Armadas, que estaban con Vizcarra, y eso ya lo sabemos. Pero ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, dijo en un audio difundido por el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ en junio pasado.

Finalmente, el jefe del Gabinete Ministerial mencionó las afirmaciones del legislador Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), quien consideró “irresponsable” que el Gobierno convoque a manifestaciones porque en una eventual marcha podría haber “infiltrados”.

“No es lamentable las atrocidades que acabamos de leer, sí es lamentable el que convoque a la población para que pueda manifestarse públicamente y ejerza un derecho que está reconocido en la Constitución. ¿O ya no hay libertad de hacer manifestaciones en el Perú? Díganlo pues, a lo mejor ya hay alguna modificación a la Constitución”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro José Gavidia presentó su carta de renuncia