Ya conocíamos su carácter arisco, pero ahora, Aníbal Torres cruzó la línea y no tuvo reparos para elogiar de forma pública al genocida más grande de Europa, Adolfo Hitler, a quien puso como “ejemplo” de un ‘político’ que convirtió a su país en una potencia económica, previo a la segunda Guerra Mundial.

“Les pongo un ejemplo. Italia y Alemania eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Bisha. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. Convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, enfatizó Torres ayer, durante el Consejo de Ministros descentralizado en el Coliseo Wanka, en Huancayo (Junín).

Sus declaraciones generaron un rechazo masivo. Por un lado, la Embajada de Alemania recordó que “Hitler fue un fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. No es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”.

Mientras, la Embajada de Israel lamentó que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad. “Regímenes de muerte y terror no pueden ser muestra de progreso”, añadió. La Asociación Judía del Perú también rechazó lo dicho por el titular de la PCM. “No es la primera vez que esto sucede, la gravedad de estas expresiones no amerita ni explicaciones ni disculpas”, refirió.

El excanciller Allan Wagner hizo un llamado a Pedro Castillo, a que recapacite sobre la designación del premier. “El primer ministro ha ofendido a otros países. Poner a Adolfo Hitler como un ejemplo es un absurdo y una falta de respeto. El presidente debería evaluar a su premier”, expresó a Perú21.

Asimismo, en diálogo con este medio el constitucionalista Natale Amprimo precisó que existe una regulación al respecto. “En la ley de partidos políticos está el artículo 13 que fue copiado de la ley de Alemania e Italia, que establece la posibilidad de incluso anular la inscripción de partidos políticos que hagan apología a la violencia, al terrorismo o cosas similares”, explicó. Mientras, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, exigió “sensatez” al Ejecutivo para dirigirse a la población.

La Defensoría del Pueblo le pidió a Pedro Castillo que saque del gabinete a Torres. “Expresiones reflejan profundo desconocimiento de la historia y muestran desprecio por las millones de víctimas del nazismo”, señaló.

En tanto, representantes de diversos sectores y la ciudadanía, mostraron su rechazo hacia Pedro Castillo, quien llegó al Coliseo Wanka casi tres horas tarde, cuando la sesión ya había iniciado.

Pese al nutrido despliegue policial para protegerlo de los gritos, nadie pudo salvar al mandatario de las críticas que provenían de quienes en un inicio apoyaban su gestión. Ángel Misachayri, dirigente agropecuario,le pidió que respete los acuerdos de las mesas de diálogo.

Aníbal Álvarez, dirigente de transportes, le recordó al Gobierno que el Consejo de Ministros descentralizado no se realizó “por voluntad propia”, sino por “exigencia del pueblo”. Además, Jacqueline Carrión, dirigente de Tarma, dijo: “No le vamos a permitir que esté rodeado de los Dinámicos del Centro ni del señor Vladimir Cerrón, quien ha hecho tanto daño a Junín”.

Algunos dirigentes sociales no pudieron ingresar al Coliseo Wanka. Miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, sindicatos de comerciantes y dirigentes agrícolas marcharon hacia el Coliseo Wanka durante la sesión.

Sonaly Tuesta reveló que se le pidió renunciar al cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Mincul por criticar las expresiones de Torres. “Obviamente, estoy dejando el cargo”, escribió en Twitter.

“ El premier está jugando sus últimos minutos. Está poco apegado a las libertades y principios democráticos ”, lamentó Amprimo.

”, lamentó Amprimo. “Lo que hace Hitler es preparar a su país para una guerra, y amplía pistas haciendo trabajar a presos”, expresó el filósofo y periodista Fernando Carvallo.

