El ex premier Aníbal Torres asistió a la Comisión de Defensa del Congreso que investiga los irregulares viajes del entorno del exmandatario Pedro Castillo y dijo que no conocía a ninguna de las personas que usaron las aeronaves de los sectores Defensa e Interior; tema por el que se armó un escándalo político en el país.

“Generalmente yo subía al último y no preguntaba quién era quién. Me sentaba en la parte delantera del avión. No conozco a las personas con las que Castillo haya viajado. La lista de estas personas la tiene la Fuerza Aérea. Yo no les veía la cara, solo estaba con mi celular atendiendo asuntos del Estado”, manifestó.

“No conozco a Fray Vásquez Castillo y tampoco me he reunido con él”, complementó Aníbal Torres, sin embargo, sí admitió conocer a la esposa del presidente y a Jennifer Paredes, a quienes vio “en un desayuno o almuerzo en Palacio, pero no mantengo relación alguna”.

Torres indicó que solo participó en 6 viajes “por invitación de Pedro Castillo para establecer mesas de trabajo” y que cuando estalló el escándalo del supuesto viaje que habría realizado el expresidente con su sobrino a Chiclayo, él no viajó en ese momento.

“Me ratifico en que no he viajado en ese momento. Yo no voy a creer en la información de los medios”, resaltó.