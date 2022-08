Pese a las declaraciones de testigos, colaboradores y amplia evidencia probatoria contra el presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres cuestionó las investigaciones fiscales y la labor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se encontraba presente junto a otras autoridades en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), desarrollada ayer en Trujillo.

En ese sentido, calificó de “atropello” las investigaciones fiscales contra el mandatario y dijo que no se puede condenar a una persona con “indicios inventados”, pues se trata de una situación que no es justa y amenazó con que “esta realidad va a terminar en algún momento porque los peruanos no nos vamos a dejar”.

Momentos antes, Benavides había pedido un mayor presupuesto para su institución y señaló que “no se le da un solo sol al Ministerio Público y, pese a ello, se está haciendo todo el esfuerzo”.

No obstante, tras culminar la sesión, Torres volvió a arremeter contra el Ministerio Público —esta vez frente a los medios— y aseveró que “hay una desproporción exagerada, hay persecución política, casos en los que se inventan hechos, delitos”. Para el jefe del gabinete, la Fiscalía “no busca saber la verdad, sino crear un delito”.

Las declaraciones se producen cuando la Fiscalía ya acopia más de 4 mil folios en la investigación que implica a Castillo y su entorno en una organización criminal. El jefe de Estado enfrenta 6 investigaciones fiscales con la participación de al menos cinco colaboradores eficaces que vienen declarando en su contra.

TENGA EN CUENTA

La Fiscalía de la Nación también investiga al titular del MTC , Geiner Alvarado, como operador de una organización criminal liderada por Pedro Castillo, que distribuyó obras a favor de la familia Espino.

Su antecesor, Juan Silva, se mantiene prófugo desde el 7 de junio.

VIDEO RECOMENDADO

En el primer año de Pedro Castillo la economía fue el sector más afectado por las políticas y mensajes erráticos del Gobierno. Para los analistas, los desaciertos del Gobierno van a terminar afectando la vida de todos los ciudadanos.