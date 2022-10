El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, encabezó una conferencia de prensa del Consejo de Ministros. Tras cuestionar el actuar del Ministerio Público, se refirió a la denuncia constitucional hecha por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo y dijo que “es improcedente”, pues no está respaldada por el artículo 117 de la Carta Magna.

“Allí (en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) va a primar la razón y el conocimiento sobre la materia y va a primar la estabilidad política que tanto necesitamos para tener crecimiento económico. Esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país. Es contraria a la Constitución”, enfatizó.

Además, Torres insistió con que “los golpistas están permanentemente en el trabajo de sacar al presidente”.

SIN DISCULPAS

El premier arremetió una vez más contra la prensa nacional, pues no ofreció disculpas tras excluirla en la conferencia del 11 de octubre, día en que la Fiscal de la Nación Patricia Barreto presentó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo. “No tengo que pedir disculpas, porque no le he faltado a la prensa”, dijo.

“NO SE PRUEBA LA INOCENCIA”

De otro lado, se pronunció sobre la fiscal Marita Barreto, quien en una entrevista sobre Pedro Castillo sostuvo: “Si se dice inocente que demuestre que es inocente”.

“No se prueba la inocencia, se prueba la culpabilidad. Los golpistas están permanentemente en el trabajo de sacar al presidente. A las bancadas democráticas les pido que hay que defender el Estado de derecho. El Ejecutivo y Legislativo se necesitan el uno del otro”, dijo el jefe del Gabinete.

En otro momento, apuntó que “sobre la reposición del procurador Soria, no hay una sentencia firme y definitiva al respecto”, agregó. Respecto a los conflictos sociales, Torres dijo “los resolveremos mediante el diálogo como lo venimos haciendo”.

