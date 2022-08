El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al mencionar que se han nombrado magistrados que han obtenido sus títulos de maestría y doctorado de manera “imposible”.

“Hay que aprender a decir la verdad. Las sagradas escrituras dicen que hay que decir la verdad, pero si uno dice la verdad, vienen los ataques. ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de justicia si no decimos la verdad? ¿Cómo vamos a mejorar si la Junta Nacional de Justicia nombra a magistrados que, por ejemplo, han obtenido su tesis de maestría y de doctorado prácticamente al mismo tiempo?”, cuestionó este martes.

“Aquí estamos en una universidad. ¿Es posible eso? Eso es imposible”, agregó durante una reunión con autoridades locales y organizaciones civiles para el desarrollo de Tingo María, en San Martín.

Anibal Torres en reunión ejecutiva

Aníbal Torres aprovechó su discurso para reiterar sus cuestionamientos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien tiene a su cargo diversas investigaciones contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“¿Cómo vamos a mejorar si no decimos que no está bien que se haya desarticulado a la fiscalía que investiga a Los Cuellos Blancos, esa tremenda corrupción en el sistema de justicia? ¿Cómo vamos a callar ese hecho, que se quite a la fiscal que está investigando a la hermana (de la fiscal de la Nación)?”, manifestó.

El primer ministro, en otro momento, aseguró que el gobierno de Pedro Castillo ha logrado “mucho más que otros gobiernos en cinco años”; pero manifestó que se le debe dejar trabajar.

“Hay que dejarlo trabajar porque si vamos a estar permanentemente en que hay que vacarlo por incapacidad moral, hay que hacerlo renunciar, hay que suspenderlo en el ejercicio profesional, tiene acusación constitucional, ¿cómo piensan ustedes que el gobierno va a dedicar las 24 horas del día en beneficio del país”, señaló en alusión al hecho que Castillo Terrones debe gobernar y también defenderse.

