El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres , cuestionó que se esté calificando como ilegal el hecho de que haya convocado desde el Ejecutivo a movilizaciones a favor de Pedro Castillo.

“Trabajemos en base a la verdad, no haciendo falsas imputaciones. No por el hecho de convocar a la población para que, como dicen que la población esté en contra de Castillo, entonces convoquemos a la población para que se movilice, y la movilización ya es delito. Ya es un delito ya. No pues, no lleguemos a extremos”, exhortó.

Aníbal Torres, durante una reunión con autoridades de Tingo María, aseguró que su objetivo no es trabajar para permanecer en el puesto a la cabeza del Gabinete Ministerial.

“A mí me pueden censurar más tarde o mañana y lo mismo es. Vendrá otor, probablemente mejor, pero ese otro que viene hay que dejarlo trabajar, hay que trabajar conjuntamente, unidos en nuestras diferencias”, solicitó.

Cabe recordar que el pleno del Congreso evalúa este martes si es que aprueba una moción presentada por legisladores de oposición para citar al premier para que explique las declaraciones en las cuales hizo un llamado para que la población se movilice para defender el Gobierno de Pedro Castillo.

Torres concluyó su presentación reiterando la necesidad de trabajar dejando de lado las diferencias ideológicas y políticas a favor del Perú.

“Dentro de nuestras diferencias pongamos por delante la bandera del Perú, unámonos todos, el Perú está primero”, aseveró.

