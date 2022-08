La tarde de ayer, a las 3:35 p.m., salió de la sede del Ejecutivo acompañado de varios ministros, entre ellos Félix Chero (Minjus), Alejandro Salas (Mtpe), Dina Boluarte (Midis), Roberto Sánchez (Mincetur), Betssy Chávez (Mincul) y Miguel Ángel Rodríguez (RR.EE.).

La prensa no pudo acercarse durante su traslado a pie, pues enrejaron los alrededores de la Plaza de Armas y, en el resto del trayecto, Torres y su gabinete estuvieron resguardados por un gran contingente policial, como es característico entre los allegados a Pedro Castillo.

Un premier sin culpa

El Pleno se inició a las 4:00 p.m., tal y como se había pactado. La titular del Parlamento, Lady Camones, pidió mantener el respeto y le cedió la palabra por media hora al premier para que aclare sus frases.

Lejos de asumir cualquier responsabilidad, Torres se escudó en que, en todo momento, habló en condicional.

“Lo manifestado comienza con ‘imagínense ustedes ese espíritu combativo’. ¿Qué significa ‘imagínense’? Es la representación de una cosa como algo ideal. No estoy diciendo ‘vengan y hagan tal cosa’, menos que realicen un acto violento (…) ¿En dónde dice que yo estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso o que cierren el Congreso?”, alegó.

No contento con no dar respuesta, solicitó permiso para transmitir un video en el que diversas personas hablan sobre posibles atentados contra el presidente, y, en otro momento del video, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (FP), habla ante los transportistas sobre un paro en los peajes.

Ante ello, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, le pidió que transparente las fechas de la grabación. “El video que ha citado es de 2019, y usted (Torres) lo sabe bien. Fue una situación en que Moyano fue a apaciguar los ánimos cuando había una situación muy agresiva con los peajes. No es lo mismo porque la señora no era congresista, pero usted sí es el portavoz del presidente y cada cosa que diga involucra al gobierno”, aseveró.

Adriana Tudela (Avanza País) también intervino tras la participación del primer ministro. “No es posible dialogar con quien cree que el opositor es golpista o que puede ser puesto de rodillas. Quien cree que el haber ganado una elección les da carta blanca para atropellar la institucionalidad y no rendir cuentas, no representa al pueblo peruano”, manifestó.

Meditan la censura

Tras la escasa participación de Torres, varios legisladores se quedaron con un sinsabor. La misma Tudela no descartó una eventual moción de censura en su contra. “Creo que es momento de que la oposición deje de ser discursiva y sea un contrapeso real”, sostuvo.

Diego Bazán, de la misma bancada, dijo que “no les temblará la mano” y pidió a sus colegas no tener miedo de perder la famosa “bala de plata”.

Juan Burgos (Podemos Perú), en tanto, también señaló esta posibilidad. “El premier tiene un discurso destructivo para la democracia”, refirió.

Tenga en cuenta

Lady Camones (APP) lamentó la actitud del Ejecutivo. “ Citamos solo al premier y vino con todo su gabinete. Los ministros han tenido medio día de inacción ”, acotó.

”, acotó. Durante su intervención, Torres dijo que, si no estaban a gusto con su gestión, que presenten su censura.

Carlos Anderson le recordó a Torres que había sido citado en su calidad de premier, y no de ciudadano.

