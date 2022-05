El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que en la reunión que sostuvo con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se dio sin que el mandatario Pedro Castillo tenga conocimiento y que no hubo testigos de dicho encuentro.

En declaraciones a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el jefe de Gabinete dijo que su encuentro se dio para conocer si los 20 mil dólares hallados en el baño de Palacio de Gobierno tienen un origen ilícito.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo que ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, expresó.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le die que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión”, añadió.

“Yo no tenía ningún poder para sacarlo del país como dice Karelim López”, manifestó.

En otro momento, explicó que quería conocer el origen de este dinero pues, si le revelaba que era ilícito, hubiera renunciado al Ministerio de Justicia, el cual presidía en aquel momento.

Además afirmó que su encuentro se dio de manera “particular” y no en su rol de integrante del Gabinete.

“No he hecho en ejercicio de mi función como ministro de Estado. No estaba ejerciendo en ese momento como ministro de Estado. Yo estaba yendo a recoger a la novia de mi hijo y le digo pasemos por esta dirección”, dijo Torres.

VIDEO RECOMENDADO

En 1977 se lanzó la primera película de Star Wars, una franquicia que hasta la fecha sigue ganando popularidad en todo el mundo. La saga trajo a inolvidables personajes encarnados por actores que continúan dando que hablar, aunque unos más que otros. ¿Cuánto han cambiado con el pasar de los años? Te lo contamos en este video.