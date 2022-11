El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que hay algunos miembros de la oposición en el Congreso que están obligando a algunos miembros de sus bancadas a que firmen la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

En declaraciones que brindó desde Piura acompañado por autoridades locales, destacó que un sector está buscando promover un “golpe de estado” por diferentes vías como la vacancia, la suspensión, la renuncia o la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“No lo vamos a permitir porque el pueblo ya no se deja engañar. No pudieron con el fraude en las elecciones, que no hubo. No pudieron con la vacancia y ahora tramitan una tercera y ahí están dando pena, recolectando firmas, obligando a algunos de sus correligionarios por la fuerza para que suscriban ese documento y eso es atacar la dignidad de las personas”, aseveró, sin dar nombres de legisladores o bancadas específicas.

Aníbal Torres habla de la vacancia

“No podemos tolerar el atropello, no nos podemos quedar tranquilos frente a esos hechos. Paren con las amenazas a sus propios correligionarios, paren con el abuso. En el Perú ahora todos tenemos derechos fundamentales [...] No podemos atropellar a las personas simplemente porque no quieren suscribir un documento sobre la vacancia presidencial”, insistió.

Aníbal Torres aseguró que el Gobierno no se encuentra en guerra con ningún sector político, a pesar de que la oposición dice desde el Parlamento que se encuentra en una “guerra” con el Gobierno de Pedro Castillo.

El primer ministro también comentó sobre los actos en protesta contra Pedro Castillo al cuestionar a quienes “gritan enfurecidos” porque la cólera domina sus emociones.

“Todos hay que unirnos y no gritar por gritar, no gritar enfurecidamente porque la cólera me domina. No. Hay que tratarnos decentemente, como lo está haciendo la mayoría de la población aquí, salvo alguno que grita desconcertadamente”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía involucra a Pedro Castillo en cinco casos. Su familia está igual de comprometida en delitos. Entérate de todos los detalles en nuestro informe.