El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo que los congresistas buscan mantener la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente en la Constitución para perpetuar la situación de crisis, en lugar de modificarla tal y como plantea el Ejecutivo para lograr una gobernabilidad.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, y mientras respondía las preguntas de los parlamentarios, el ministro recordó que hay otros artículos de la Carta Magna que permiten realizar control político contra el presidente de la República.

“Me obligan a darles una respuesta legal, constitucional. No una invención, no lo que se me ocurre”, comentó antes de citar el artículo 99 de la Constitución donde se menciona que la Comisión Permanente del Congreso puede acusar ante el Poder Legislativo a todo alto funcionario, incluyendo al jefe de Estado, por “infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en esta”.

“Todos los delitos, todas las inconductas que ustedes han mencionado están aquí, en el artículo 99 y les faculta para ejercer ese control político. Sino que quieren mantener además la vacancia por incapacidad moral para mantener la situación de crisis, de caos, de incertidumbre, de inseguridad”, dijo el ministro antes de ser interrumpido por los reclamos de los congresistas.

Aníbal Torres luego insistió que se podía eliminar la figura de la incapacidad moral permanente y cambiarla por una incapacidad mental sustentada en informes médicos porque tanto los artículos 99 como 117 incluyen todas las causales por las cuales el Congreso puede ejercer un control sobre un presidente de la República.

“El 117 señala las causales de vacancia. El 99 agrega otras causales. Por cualquier delito que pueda cometer el presidente de la República o por cualquier infracción a la Constitución. Eso es suficiente”, aseguró.

En esa línea, Aníbal Torres insistió en su postura expresada a través de medios de comunicación hace días, al manifestar que los congresistas que votaron a favor de modificar la Constitución a través de una ley ordinaria y no una reforma constitucional deberían ser sometidos a juicio político. Esto, a pesar de haber sido criticado por legisladores en la sesión.

“Ustedes saben que eso no se puede hacer, han contravenido el ordenamiento jurídico y por supuesto, procede un juicio político y dicen que yo, por haber hecho esta crítica, me pueden enjuiciar políticamente. Esa es su facultad y por supuesto, me defenderé. No me voy a molestar porque ustedes me enjuicien políticamente, están en el ejercicio de sus funciones pero ahí se verá si verdaderamente yo trasgredí la Constitución o quién trasgredió la Constitución”, aseveró.

Sobre Walter Ayala

El titular del Ministerio de Justicia respondió las preguntas y comentarios que hicieron congresistas como Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano, quienes cuestionaron la respuesta del Ejecutivo y de Mirtha Vásquez sobre la situación del ministro de Defensa, Walter Ayala, y las denuncias de presiones en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Torres reiteró que, tal y como manifestó la primera ministra horas antes, el tema “ya está resuelto”. Vásquez había indicado que en las próximas horas estarían “tomando decisiones” en el Gobierno sobre estas acusaciones hechas por los comandantes generales del Ejército y la FAP pasados al retiro.

“La señora premier ya lo dijo, el tema está resuelto. Lo comunicarán en las próximas horas. Igualito quisiéramos que proceda el Congreso de la República, del Poder Judicial, el Ministerio Público y todos los órganos autónomos para resolver situaciones enojosas. Eso es lo que quisiéramos. Hay que criticar al adversario, pero también ver la viga en el propio ojo”, comentó.

