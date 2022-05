El premier Aníbal Torres es un fiel defensor del presidente Pedro Castillo y ahora, luego de que el mandatario ha sido acusado de plagio en la tesis que hizo junto a su esposa Lilia Paredes, no podía ser la excepción. Incluso, esta vez, se atrevió a cuestionar y burlarse del trabajo académico de una reportera.

A su llegada a Palacio de Gobierno, Torres fue abordado por la prensa para escuchar su opinión sobre la denuncia del presunto plagio en la tesis del mandatario, que según reveló Panorama tiene 54% de coincidencia con otros trabajos de investigación.

Lejos de hacer una reflexión e intentar apaciguar los ánimos, el premier culpó a la Universidad César Vallejo (UCV) de no contar con estrictos estándares para detectar plagios. “¿Quiénes nombran a los miembros del jurado para evaluar una tesis?, ¿el tesista o quién los nombra? es la autoridad (al universidad) la que fija” , resaltó.

Al ser interrogado porque -según la investigación de Panorama- los expertos que validaron la tesis de Castillo no existen porque los números de DNI no corresponden con los nombres, Torres dijo “que no existan, para mí eso es imposible”.

“Yo he hecho mi tesis dos veces, mi tesis de bachiller y mi tesis para doctor en derecho, ¿quién me nombra el asesor? la universidad”, siguió defendiendo a Castillo.

PREMIER SE BURLA DE PERIODISTA

Sin embargo, una reportera -que no fue identificada ni el medio donde labora- le indicó que ella hizo su tesis en la UCV y resaltó que como alumna tuvo que buscar a los expertos que debían validar su trabajo. Pero para Torres esto fue motivo de burla. “¿Ah, así lo hizo usted? Hay que revisar su tesis y le aseguro que está peor que de Castillo”, dijo entre risas descalificando el grado de la periodista.

Para terminar con su labor de escudero, el premier dijo que quien debe investigar lo que ha ocurrido con la tesis del mandatario es la Sunedu.

“Se debería investigar y eso le corresponde a la Sunedu, (debería investigar) a la mayoría de universidades, también he sido profesor particular y hay algunas universidades donde -conmigo no lo ha hecho- sus profesores tienen instrucciones de no desaprobar al alumno”, dijo.

