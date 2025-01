Aníbal Quiroga sobre Antauro: "Irresponsables lo invitarían para jalar votos"

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga conversó con Perú21 TV a propósito de la decisión que deberá tomar la Sala Suprema Civil Permanente de la Corte Suprema el próximo 28 de enero sobre el recurso que busca revertir la declaratoria de ilegalidad del partido de Antauro Humala, A.N.T.A.U.R.O.

Esta medida fue dictada en primera instancia y, de confirmarse, implicaría el cierre de todos sus locales a nivel nacional.

¿Cuáles son los escenarios para A.N.T.A.U.R.O.?

Existe en la Constitución del Derecho a la doble instancia, es una garantía que cualquier decisión que afecte a un ciudadano pueda ser recurrir a una instancia superior.

La figura es la disolución de la asociación. Es una figura excepcional, poco usada. Está prevista del Código Civil y empieza a nivel de la propia Corte Suprema. Acá hay una decisión en primera instancia de una sala de la Corte Suprema que ha dispuesto una disolución. Es difícil pensar que el magistrado Supremo va a cambiar el criterio del otro magistrado Supremo. Tendría que haber un error grande en la sentencia original para que sea revocada.

Por otro lado, los jueces y fiscales han aprendido en muchos años que la sociedad tiene que defenderse. Sobre todo a raíz del terrorismo y por lo tanto, son más proclives a defender al Estado y a la sociedad frente a las amenazas violentistas que se pueden presentar. Yo creo que es muy probable que esa sentencia de disolución del partido sea confirmada.

¿Qué pasa si los dirigentes del Partido de Antauro dicen, saben qué nos vamos al Tribunal Constitucional para que eso se resuelva?

Sí es que no hay competencia directa del Tribunal, tendría que presentar un amparo que se plantea a nivel judicial en primera instancia. Luego llegaría el Tribunal el 2026, año en que ya no tendrían chance de participar en las siguientes elecciones.

¿Es muy probable entonces de que esa decisión se ratifique?

Sí, yo creo que sí, porque como lo repito, no es una sentencia de un juez de primera instancia. Un acuerdo superior es una sentencia de la propia Corte Suprema. Tendrían que haber elementos gruesos y complicados para que la Corte Suprema anule una sentencia de la Corte Suprema, pero además, hasta donde he visto la sentencia es muy digamos, completa, compleja, largz. Veo pocas posibilidades a que pueda ser dejada sin efecto.

Si Antauro queda fuera de carrera a la Presidencia si en segunda instancia se confirma, ¿ya no podría postular, al menos en el 2026? ¿O hay probabilidades de que más adelante lo haga?

Hay dos situaciones, por un lado no podría postular como el partido A.N.T.A.U.R.O. pero realmente podría ser invitado por otra agrupación y es probable que algunos irresponsables lo hagan porque consideran que jala votos. Pero él ha sido condenado por un delito grave que es homicidio calificado y eso, en principio, lo descalifica para ser candidato político por elección popular. Si la Corte Suprema ratifica y anula el partido A.N.T.A.U.R.O. y es invitado por otra agrupación política, esa situación tendría que ser resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la última autoridad electoral en materia de justicia electoral.

No hay un proyecto de ley que se haya aprobado en el Congreso, porque no lo han querido de hacer hasta ahora, para que personas que tengan o hayan sido sentenciadas por delitos graves puedan ocupar cargos públicos. Eso todavía es un tema pendiente.

ENTREVISTA COMPLETA