Aníbal Quiroga: "Mentir en la hoja de vida amerita destitución"

La situación del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, puede agravarse ahora que se ha conocido que no ostentaría el título de Doctor que declaró haber tenido cuando postuló al cargo, en mayo de 2014.

De acuerdo al constitucionalista Aníbal Quiroga, el Congreso de la República puede abrir un nuevo proceso de acusación a Espinosa-Saldaña "por mentir en su hoja de vida". Como se sabe, el juez ya afronta un pedido de destitución por la variación del voto de otro magistrado en el caso El Frontón.

"Está presentando una declaración jurada con unos datos que no son ciertos, no tiene doctorado, eso es una falta ética, hay alcaldes y funcionarios que mintieron en su hoja de vida y por eso han sido removidos de sus cargos", explicó Quiroga a Perú21.

El abogado indicó que el miembro del TC no podría excusarse con "errores de tipeo" ya que -sostuvo- "al Congreso no se puede presentar un borrador" como curriculum. "Mentir en la hoja de vida amerita destitución, un doctor en Derecho no tiene ese tipo de errores", expresó.

En la página 32 del CV que presentó, Espinosa-Saldaña declara que es "doctor en Derecho", aunque no especifica la universidad en la que habría logrado ese título. Este diario consultó en la propia web de la Sunedu los grados académicos que acredita el juez, y solo aparece que obtuvo el bachiller y su título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). No hay más que eso.

Sin embargo, en algunas publicaciones, el propio magistrado se presenta como doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Eso se puede comprobar en un artículo que él mismo firma y que fue publicado el 20 de febrero de 2010 en la web académica Enfoque Derecho.

Nuestro columnista Aldo Mariátegui consultó con fuentes de la UBA si Eloy Espinosa-Saldaña había estudiado o logrado algún título en esa casa superior. La respuesta fue que el constitucionalista había iniciado el programa de doctorado pero no lo terminó.