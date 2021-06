Muchos congresistas comenzaron a plantear una censura contra el presidente Francisco Sagasti, por haber llamado al nobel Mario Vargas Llosa, para que pueda transmitir un mensaje de calma por los resultados previos de la ONPE. Acto que fue considerado como una violación a la neutralidad electoral. Para el constitucionalista, Aníbal Quiroga, sólo fue una torpeza política.

“No creo que en absoluto sea una causal de censura. Más allá de la buena voluntad, es una torpeza política. Él (presidente Sagasti) tuvo que haber consultado de manera indirecta primero a los allegados de Mario Vargas Llosa, antes de recibir un portazo en la cara, eso quedará en los anales de la historia que lo pintará como un político inexperto”, opinó el constitucionalista.

Por otro lado, insistió que esta actitud, aparentemente de buena fe, no es una infracción constitucional.

Anibal Quiroga - Abogado constitucionalista

“Pero no es más que eso, no es una infracción constitucional. Y mucho menos da lugar a una solicitud de vacancia que sería francamente esotérico. Lo que hay que entender, es que la única persona en llamar a la calma es el sistema electoral, en este caso es el Reniec, Onpe, y el JNE que determina la justicia electoral. En este momento no hay otra autoridad legítima encargada de eso, por lo tanto, todos desde el presidente al paje, tenemos que esperar”, añadió.

Por otro lado, instó a que sean las propias entidades electorales a que den un mensaje de calma.

“Lo democrático y lo estadista es decir que el país debe estar tranquilo confiando en sus autoridades electorales. No hay más que eso, es la única manera de echarle agua y de enfriar un tema. Y no demostrar la necesidad de que un tema se apure cuando hay de por medio el veredicto de la autoridad. Tampoco se puede criminalizar ni satanizar estos mecanismos de impugnación u observación que están escritos en la constitución. Precisamente porque los resultados son muy ajustados.” Concluyó el constitucionalista.

