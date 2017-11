Aníbal Quiroga: “Informe emitido es incorrecto” [ANÁLISIS]

El informe de la Comisión de Constitución contradice una opinión que ese mismo grupo dio en la legislatura pasada. Se ha hecho una interpretación incorrecta de la Constitución. Se parte del supuesto de que todos están obligados a concurrir a una comisión y eso no es lo que dice la Constitución. Además, el presidente es el único funcionario que tiene tres condiciones: jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y personifica a la nación, y la protección jurisdiccional que se le da está en función de eso, no de la persona.

El presidente no puede ser válidamente citado ni comprendido por comisión investigadora porque la Carta Magna precisa que no puede ser citado salvo por lo que ella misma autoriza. Decir que si no va incurre en infracción y podría ser acusado el 29 de julio de 2021 es un saludo a la bandera. Entonces habrá un nuevo Congreso; es como decir: “Acá cometes pecado, pero será el próximo Papa el que tendrá que absolver eso”.