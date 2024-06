El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, analizó la reciente afiliación del expresidente Alberto Fujimori al partido político Fuerza Popular , de su hija Keiko Fujimori. Este hecho ha despertado todo tipo de reacciones, principalmente respecto a una posible nueva postulación a la Presidencia de la República del indultado exmandatario.

“Yo sostengo que no [puede postular] porque el indulto solo hace relevar el cumplimiento de la pena, pero él sigue siendo un condenado y su condena no ha terminado. Es exactamente la misma situación jurídica que tendría una persona que está en la cárcel, en prisión, solo que por el indulto presidencial, no tiene que cumplir la prisión y puede estar en su casa. Pero sigue siendo un condenado, sigue generando antecedentes penales, tiene la obligación de pagar la reparación civil”, refirió Quiroga a la Voz del 21, por la señal de Perú21TV.

“No ha sido perdonado. No es, como ha expresado él o su abogado, de que han sido perdonados los delitos y que se considera inocente. No es un inocente, es un condenado por la justicia y, por lo tanto, durante el plazo que dure la condena está inhabilitado para participar de cualquier cargo público, sea por designación o por elección”, agregó.

El experto constitucionalista aclaró también la diferencia entre un indulto y una amnistía, haciendo hincapié en que el expresidente no puede postular ni ser siquiera designado para cualquier cargo público, pues su estatus sigue siendo la de un reo con condena vigente.

“Es una diferencia importante. El indulto lo da el presidente, es un perdón presidencial del cumplimiento de la pena, pero la persona sigue siendo responsable. La amnistía borra el delito. La amnistía se da por el Congreso con una ley que, al ser los delitos tipificados por la ley, el Congreso borra ese delito y, por lo tanto, el amnistiado es una persona inocente. Entonces, no es lo mismo ser indultado que ser amnistiado. El amnistiado no cometió delito, no tiene antecedentes y es una persona que se considera libre de todo cargo para toda responsabilidad”, aclaró el experto constitucionalista.

"En cambio, el indultado es una persona que es responsable y que por una gracia presidencial no cumple la pena, pero eso no quiere decir que la pena no exista, no sea válida, no sea vigente, y que no genere las consecuencias de toda pena. Desde el punto de vista jurídico, un indultado tiene la misma situación que una persona no indultada que está en la cárcel. Daría lo mismo que esté en su casa o en la cárcel para efecto de los impedimentos", agregó.





FUJIMORI EN FUERZA POPULAR





Como se sabe, el expresidente Alberto Fujimori se afilió al partido de Fuerza Popular, que lidera su hija Keiko Fujimori. Así lo mostraron en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

En las imágenes se aprecia al expresidente Fujimori firmando su carta de afiliación y estampando su huella digital en la carta de afiliación al partido político de su hija.

Una gran noticia para todo el fujimorismo. El sábado 15, mi padre firmó su ficha de afiliación a Fuerza Popular.





