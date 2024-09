Andy Carrión sobre reparación civil de S/57 millones de Fujimori: Si no deja herencia, esta "no se hereda"

Todo indica que la deuda que tiene con el Estado se extinguiría, tal como pasaría con sus procesos penales. El abogado penal Andy Carrión señaló a Perú21 que, tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori, el pago de los S/57 millones de su reparación civil se extinguiría si es que se comprueba de que no deja herencia de propiedades ni bienes a sus hijos. Esto, porque "dicha reparación no se hereda si es que no hay herencia", porque esta no se paga con los bienes propios de los herederos.

"En el caso de Fujimori, ya se ha demostrado hasta la saciedad, que no tiene bienes, y que solo tiene una cuenta con unos cuantos soles, y tiene otra en la que están los treintinta y tantos mil soles de la pensión vitalicia (que es de S/15,600 al mes y el pago está suspendido); y la ley habla de solo un 60 porciento (que de los bienes, va al pago de la reparación civil, como embargo); esto, pasa a los bienes del Estado, y el resto, como bienes de herederos", aseguró.

"Si no tiene bienes ni nada, no se hereda la deuda; si los herederos no tienen nada que heredar, los herederos no pueden cubrir con su propio patrimonio el pago de la reparación civil", explicó.

Según Carrión, la Procuraduría ha indagado el patrimonio de Fujimori, cuando solicitó la información de sus cuentas cuando se reveló que recibió la pension vitalicia del Congreso, y, en esa oportunidad, se indagaron los bienes que tenía el fallecido exmandatario, y se concluyó que "no tiene patrimonios, y que solo tiene una cuenta o un par de cuentas, y punto; los herederos no tienen porqué heredar el pago de la reparación".

Para el abogado penalista, "se tiene que tener en cuenta que así como se extingue la acción penal, también se extingue, eventualmente, las consecuencias propias que haya originado esta investigación penal; y una de ellas es la reparación civil".

Carrión explicó que el artículo 96 del Código Penal indica que el pago de dicha reparación civil se da solo con los bienes y herencia que es transmitida a los herederos, "pero no se da con los bienes de los herederos".

PENSIÓN VITALICIA

Al ser consultado si es que la pensión vitalicia podría ir a pagar la reparación civi, Carrión sostuvo que la Fiscalía y el Congreso deberían determinar primero si es que realmente le corresponde legalmente recibirla, por haber sido condenado penalmente; y en el hipotético caso se concluyera que sí lo es, se tendrá que determinar si es que esta podría ser parte de la masa hereditaria de los hijos.

Esto, porque, tal como ha revelado Perú21, actualmente las viudas de los expresidentes Valentín Paniagua y Alan García, y el hijo de este último reciben el pago de la pensión vitalicia de S/15,600.

Sin embargo, para Carrión, esto solo se daría si es que los hijos son dependientes del padre, pero en el caso de Fujimori, sus hijos no lo serían.

