Andrés Oppenheimer habla de la infelicidad, tanto la latina como la mundial.

Según la encuesta Gallup, año a año somos más infelices.

Hay una ola de desesperanza que recorre el mundo, no solo América Latina. La encuestadora Gallup viene haciendo una encuesta de la felicidad desde hace casi 20 años y en 137 países. Y viene cayendo todos los años. Le preguntan a la gente cuán satisfecha está con su vida del 1 al 10. Y casi todos los años los países nórdicos salen primeros. Los países latinoamericanos salimos del medio para abajo. En la del año pasado, Finlandia salió número 1. Dinamarca salió número 2. Estados Unidos, 15; Argentina, 52; Colombia, 72; y Perú, 75. Venezuela ocupó el puesto 88, el último de América Latina.

Felicidad no es alegría.

Los latinoamericanos somos muy alegres y fiesteros, pero no felices. Eso de pueblos pobres, pero felices es un cuento chino. Si no tienes para comer, no vas a ser feliz.

El psicólogo Steven Pinker dice que hay menos guerras y más prosperidad, pero somos más quejones.

Sí. Estamos más quejones porque, en primer lugar, tenemos más información. Hace 200 años había más guerras, pero la gente ni se enteraba. Había más violaciones a los derechos humanos que ahora, pero ocurría lejos. Eso nos ha hecho más conscientes.

Decidió empezar el libro tras el estallido social en Chile y lo que pasó en Perú.

Sí, porque Chile es el modelo para América Latina. Es el país que más creció y redujo la pobreza en los últimos 30 años. Y cuando vino el estallido social en 2019 me dije ‘caramba, ¿cómo puede ser que en el país más exitoso todos salgan a la calle a protestar?’ Y después pasó un poco lo mismo en Perú. En menor escala, Perú ha sido una de las economías más estables. Y también ha reducido bastante la pobreza. Y eligió al candidato más radical y antisistémico. Y después pasó algo parecido en Colombia. Llegaron a la segunda vuelta los extremos: un exguerrillero y un trumpista.

Salvo Milei, la izquierda aprovecha más el hartazgo.

Está siendo aprovechado por la extrema derecha y la extrema izquierda. La ola de insatisfacción se está traduciendo en cada vez más triunfos de los extremos. Mira quiénes ganan las elecciones en Perú en años recientes. Los outsiders. En Chile también: el más de izquierda y el más de derecha. Igual en Colombia. Es un fenómeno mundial. Hay una creciente insatisfacción con el statu quo a pesar de que los datos duros afirman que estamos mucho mejor que hace 50, 100 o 200 años.

El péndulo se mueve rápido. Chile pasó de una Constitución a otra.

Hay un péndulo. Y ojalá volvamos al centro. Los extremos son peligrosos. No creo en soluciones mágicas.

El comunismo prometía un paraíso en la tierra que implicaba sacrificarse por el futuro. ¿Al capitalismo le faltan promesas de un futuro mejor?

Le falta mística. La izquierda siempre tuvo las canciones más lindas, las mujeres más lindas y los artistas más talentosos. Y una mística muy loable: mejorar el mundo. Ahora que lo mencionas, ese es un motivo adicional a la ola de desencanto. Se han reducido los sueños ideológicos, el idealismo. Muchos se han quedado sin brújula.

¿Argentina será feliz con Milei en un futuro?

Argentina está pasando por un momento durísimo pero no sorpresivo, porque el propio Milei lo anticipó. No le hicieron ningún paro al kirchnerismo en 4 años. Hay muchas cosas de Milei que no me gustan, pero mientras no se salte la Constitución hay que dejarlo gobernar porque ganó legítimamente por abrumadora mayoría.

¿Chile y Perú podrán ser felices en un futuro cercano?

Espero que en Perú y Chile veamos un fenómeno de fatiga política con los experimentos y vuelvan los gobiernos moderados que restablezcan la confianza. Sin eso no hay inversión, ni reducción de pobreza ni felicidad. Perú ha tenido la suerte de tener un Banco Central independiente. Si a eso le pueden sumar una vuelta a los valores democráticos y de anticorrupción, Perú tiene todo para ser un país superfeliz.

La inseguridad ciudadana nos hace infelices.

Es un problema cada vez más regional. Ecuador no puede ganar esta batalla solo sin Perú. Para mi sorpresa, el canciller de Perú me dijo que no existía una base de datos con los antecedentes penales en la Comunidad Andina.

¿Entrevistó a Dina Boluarte?

Pedí una vez y no me la dieron. Perú es como Italia: crece de noche cuando los políticos duermen. Perú es un país bastante inclemente con sus políticos. Siempre me ha llamado la atención la poca popularidad que tienen todos los presidentes peruanos. Perú castiga mucho a sus presidentes. No sé si el problema es que han tenido malos presidentes o que son inclementes.

TENGA EN CUENTA QUÉ

“Hay una epidemia de depresión juvenil. Tanto en los países ricos como en los en desarrollo. Las redes sociales están causando un enorme daño a la salud mental de los adolescentes, especialmente de las niñas. Y eso lleva a más depresión, más aislamiento y más drogadicción. Están aumentando la ansiedad y la depresión juvenil”.

“La gente que hace trabajo voluntario es más feliz, según muchos estudios. Hay una epidemia de soledad”.

“En Inglaterra hay una Ministra de la Soledad, pero no creo que la solución sea crear burocracia.”