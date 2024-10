¡MÁS ACUSACIONES! Revelan que Andrés Hurtado tendría nexo con el cártel ‘La gran manzana’ | VIDEO

El presentador de televisión Andrés Hurtado se encuentra bajo una grave sombra de acusaciones y enfrentando 18 meses de prisión preventiva por presunta participación en una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.

En medio de esta situación legal, Hurtado viajó a Nueva York en julio pasado para celebrar el cumpleaños número 50 de Christian Olivo González, alias 'Chicho', supuesto líder del cártel 'La Gran Manzana'.

Según un informe difundido por el programa Panorama, Hurtado ha viajado frecuentemente a Estados Unidos, donde residen sus dos hijas, con el objetivo de reunirse con Gonzales, vinculado a una de las redes más significativas de narcotráfico y lavado de activos en el país, asociada con el Cártel de Sinaloa.

Esta organización ha estado involucrada en múltiples escándalos de tráfico de drogas, incluido un notable caso en agosto de 2009, cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) confiscó casi cuatro toneladas de cocaína ocultas en latas de alcachofas destinadas a España.

La red ‘La Gran Manzana’ fue liderada por Gonzales y su esposa, Shirley Arévalo Pinedo, quienes operaban a través de empresas fachadas para lavar dinero. La exprocuradora antidrogas Sonia Medina, quien formó parte de un equipo multisectorial que desarticuló esta red criminal en 2014, calificó a Hurtado como un posible cómplice, afirmando: "Para mí, (...) son delincuentes, nada más. No me extraña que haya habido componendas para que este personaje esté libre. No estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de tráfico de drogas y lavado de activos".

La investigación que comenzó en 2009 culminó con la incautación de 367 propiedades y diversos negocios en Lima y Tarapoto, valorados en 20 millones de soles. Además, se congelaron 50 cuentas bancarias vinculadas a la organización, inmovilizando alrededor de 600 mil soles y 30 mil dólares.

Los vínculos de Hurtado con Gonzales se hicieron más evidentes tras la difusión de un saludo que el presentador envió desde su programa a la hija de ‘Chicho’, a quien llamaba "hermano". Este saludo ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de su relación con la familia del presunto narcotraficante.

Contactado por Panorama, Gonzales sugirió que la PNP ha perjudicado a su familia y que existen pruebas fabricadas en su contra. La situación de Hurtado sigue desarrollándose, mientras las autoridades continúan investigando sus posibles conexiones con actividades ilícitas.

