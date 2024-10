Andrés Hurtado solicita enfrentar investigación en libertad tras audiencia de apelación

El presentador de televisión Andrés Hurtado solicitó este lunes a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, continuar su proceso judicial en libertad.

Hurtado enfrenta 18 meses de prisión preventiva por presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, cargos que han captado la atención pública y mediática desde su detención a inicios de octubre.

Durante su intervención, Hurtado afirmó estar colaborando activamente con la Fiscalía, alegando no representar un riesgo de fuga. “Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”, señaló en la audiencia, la cual se realizó de manera virtual desde el penal de Lurigancho.

Hurtado también comentó que actualmente no cuenta con un espacio en la televisión, ya que su programa fue suspendido tras diez años de transmisión. Sin embargo, afirmó contar con trabajo asegurado y anunció una gira por los coliseos del país. “Gracias a Dios, les he hecho llegar propuestas de trabajo a ustedes y, gracias a Dios, tengo trabajo”, indicó en referencia a sus proyectos laborales.

Además, Hurtado mencionó su rol de proveedor principal de su familia, explicando la situación de su hija de nueve años, quien requiere educación especial y cuyos costos asegura cubrir personalmente.

“Soy el único sostén de mi familia, de mi hija... los niños que tienen diferentes dificultades tienen que ser pocos. Yo me encargo todos los días de mi vida de estos gastos, (ya que su) mamá no puede trabajar”, comentó.

El juez Juan Carlos Checkley ordenó la prisión preventiva de Hurtado bajo la premisa de que no poseía arraigo domiciliario, familiar ni laboral suficiente. En paralelo, durante la misma audiencia, los abogados de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miuy Lei, también vinculados al caso, solicitaron reducir la caución económica de un millón de soles y declararon infundado el pedido de prisión preventiva.

