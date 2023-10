¿Es oportuno el anuncio de la compra de dos aviones?

La presidenta Boluarte lo que ha hecho es anunciar algo que ya estaba programado por la Fuerza Aérea y que no se ejecutó por falta de financiamiento y por culpa de la propia burocracia para hacer esta adquisición. Otra cosa es que el Gobierno no haya reaccionado correctamente como otros países que nos llevaron la delantera para recoger a nuestros compatriotas. La Fuerza Aérea no tiene un avión estratégico de largo alcance como sí lo dispone por ejemplo Colombia, con su avión Júpiter o Chile con su Boeing 767 que puede volar más de diez horas tranquilamente. La Fuerza Aérea peruana venía negociando desde hace buenos meses con Canadá la adquisición de dos aviones, dos Boeing 737 NG.

¿Qué características tendrían?

Es una oferta canadiense de fabricación americana 737 NG, que quiere decir nueva generación. Tiene una mayor capacidad de rango de acción para poder enfrentar rutas largas sin escalas como el que se necesitó para retornar a nuestros compatriotas desde Israel. Un avión con similares características es el avión presidencial. Se habló también de enviar aviones Hércules, pero tampoco es una solución porque no cumplen con lo que se necesita, la solución está en la compra de dos aviones estratégicos.

¿Cuánto le costaría al Estado peruano?

Entiendo que es una oferta porque luego de la pandemia muchas empresas aerocomerciales han restringido su capacidad operativa, es una oferta interesante, parece que es algo bastante razonable. Se habla de 45 millones de dólares que es una cifra atractiva por los dos, son de segundo uso, pero hay que subrayar que un avión de ese tipo está plenamente operativo; ha demorado por toda la burocracia que hay. Esta es la tercera crisis que se debió asistir y el segundo tema es que se nos viene el fenómeno de El Niño. Entiendo que los aviones vendrían a inicios de 2024.